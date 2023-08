Après avoir fait le tour du monde, il crée son propre pays en plein désert

Globe-trotter invétéré, un DJ américain a visité les 193 pays du monde et a créé un 194ème état en plein désert américain. Venez découvrir le Slowjamastan !

On dirait le scénario d’une comédie à l’américaine mais c’est bien la réalité. Si vous traversez le grand désert de Californie, aux États-Unis, vous risquez bien de traverser les frontières d’un tout nouveau micro-Etat.

Baptisé “République du Slowjamastan”, ce micro-État a été créé par “R Dub!” Williams, un DJ américain originaire de San Diego. Se définissant comme un grand voyageur, il clame avoir visité les 193 pays du monde entier, ce qui lui a donné envie de créer son propre pays : “L’une des raisons pour lesquelles j’ai créé le Slowjamastan, c’est qu’après 193 pays, j’en voulais un 194ème”, explique-t-il à CNN.

Williams a acheté un terrain d’environ 11,07 acres, auprès de promoteurs privés, au beau milieu du désert californien, situé à 2h30 de route de San Diego. Aujourd’hui, le Slowjamastan compte 500 citoyens tandis que 4500 personnes sont toujours dans l’attente de la citoyenneté.

Crédit photo : Twitter / Republic of Slowjamastan

Le DJ s’est auto proclamé “Sultan du Slowjamastan” et officialisé solennellement l’indépendance de sa République vis-à-vis des États-Unis. Son bureau est installé en plein air dans la capitale supposée de Dublândia.

Aujourd’hui, le Sultan a décidé d’attribuer à son pays les mêmes caractéristiques que celles d’un nouvel État, à savoir ses propres passeports, son propre drapeau et son propre hymne national.

Crédit photo : Twitter / Republic of Slowjamastan

Des lois totalement insolites !

Naturellement, des lois propres au Slowjamastan existent et certaines sont pour le moins originales et farfelues. Il est notamment interdit de porter des Crocs et de porter des sous-vêtements. Il est aussi interdits de placer ses pieds sur le tableau de bord d’un véhicule, sous peine de devoir le nettoyer et de se voir interdit de voyager dans un véhicule pendant 30 jours.

En revanche, l’anglais reste la langue officielle mais là aussi, quelques règles orthographiques sont proscrites. Par exemple, il est interdit de confondre “you’re” et “your”, au risque d’être banni et de devoir passer un test écrit pour revenir.

Crédit photo : Twitter / Republic of Slowjamastan

Williams ne s’en cache pas, le Slowjamastan a beau être une République, il s’agit d’une dictature. Il s’est inspiré du culte de la personnalité qui est très présent dans certains pays comme la Corée du Nord. Il s’amuse alors à se mettre en scène, en uniforme et entouré de gardes de sécurité, pour mieux montrer les “non-sens” que l’on rencontre dans beaucoup de dictatures.

Si vous souhaitez n’être qu’un touriste, il faut savoir qu’il n’y a rien à faire au Slowjamastan, car il n’y a aucune structure, ni aucune fondation. Seul le panneau indiquant votre bienvenue au pays a été érigé dans le désert.

Crédit photo : Twitter / Republic of Slowjamastan

Prochaine étape pour cette micro-nation, la reconnaissance officielle sur le plan diplomatique. Williams estime que la République de Solwjamastan répond aux critères exigés par la Convention de Montevideo. Seul manque, le nouvel État doit avoir la capacité d’entrer en relations diplomatiques avec d’autres États.

Hélas, jusqu’à présent, les différents messages adressés directement à Joe Biden ont fait chou blanc.