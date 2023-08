Voici les 10 pays les plus accueillants du monde, selon une nouvelle étude

Les adeptes des voyages peuvent le dire, l’accueil réservé aux touristes n’est pas le même partout. Si dans certains pays du globe, les visiteurs sont les bienvenus, les impressions sont plus mitigées dans d’autres.

Booking.com a établi un classement des pays les plus accueillants

Tous les ans, la plateforme d’hébergements "Booking.com" établit des classements en fonction des retours de ses millions d’utilisateurs. Ainsi en 2023, elle a pu classer les différents pays du globe en fonction de l’accueil qu’ils réservent aux touristes.

Avec plus de 240 millions de commentaires concernant les hébergements de plus de 200 pays, il y a de quoi établir une classification représentative.

L’Allemagne arrive en quatrième position

Dans ce top 10 des pays les plus accueillants, on retrouve l’Allemagne en quatrième position. Cette apparition dans ce classement n’est pas surprenante puisque ce pays est réputé pour réserver un accueil chaleureux aux familles.

À savoir qu’en Allemagne, tous les enfants de moins de 15 ans voyagent gratuitement en train.

La France : troisième pays le plus accueillant selon Booking.com

Sur "Booking.com", la France est le troisième pays du monde le plus accueillant. Plus de 103 000 hébergements français ont reçu un Award. Et les villes qui offrent le meilleur accueil aux touristes sont alsaciennes. Eguisheim, Kaysersberg et Riquewihr sont particulièrement appréciées.

Sur le podium des régions françaises les plus accueillantes, on retrouve également les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté.

L’Espagne décroche la seconde place

En deuxième position, l’Espagne remporte plus de 108 000 Awards pour ses hébergements référencés sur la célèbre plateforme. Et c’est San Sebastián qui a convaincu le plus de voyageurs. Surplombant le golfe de Gascogne, cette ville basque séduit grâce à ses plages et sa vieille ville au cœur de laquelle les touristes sont toujours les bienvenus.

La première place est attribuée à l’Italie

La première place du top 10 des pays les plus accueillants est occupée par l’Italie. Cette destination possède plus de 170 000 hébergements couronnés d’un Award sur la plateforme "Booking.com". Et toujours selon celle-ci, la ville la plus agréable pour les touristes est Polignano a Mare.

Chaque année, cette station balnéaire accueille des touristes venus du monde entier. Outre ses belles plages et son magnifique panorama, cette ville ravit les gourmands qui profitent d’une ambiance authentique et d’un accueil chaleureux.

Les États-Unis présents dans ce top 10

Quant au reste du classement, en cinquième position, on retrouve la Croatie. Malgré l’afflux de touristes qui ne cesse d’augmenter chaque année, les Croates sont réputés pour offrir un accueil chaleureux. Attention, certains sites sont pris d’assaut pendant la saison estivale.

Viennent ensuite la Pologne, le Royaume-Uni, la Grèce, le Brésil et les États-Unis.

À noter que les Américains sont généralement très accueillants. Mais ce qui pose parfois problème aux touristes, ce sont les us et coutumes de certains états. Quoi qu’il en soit, les voyageurs du monde entier sont bien accueillis par les Américains. Ainsi, il semble aisé de communiquer avec les habitants du moment que la langue anglaise est maîtrisée.

Certains voyageurs français affirment même qu’il paraît plus naturel d’échanger avec des inconnus aux États-Unis qu’en France.