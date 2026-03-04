Le sol de l'église se dérobe sous les pieds de leur témoin alors qu'ils vont se marier

Église de Ginchy

Alors qu’ils effectuaient les derniers préparatifs, le témoin de la mariée s’est enfoncé dans le sol de l’église.

Un sol en mauvais état

C’est un mariage dont se rappelleront les invités pendant longtemps. Le 31 janvier dernier, Graziella et Étienne devaient se marier à l’église de Ginchy, non loin d’Amiens, dans la Somme. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

La veille des noces, futurs mariés et témoins s’étaient rendus dans l’église afin d’y installer des chaises. « On a remarqué que le sol n'était pas droit mais on s'est dit que c'était normal, dans une vieille bâtisse », a raconté la jeune femme à ICI Picardie. Le groupe a continué ses affaires puis est revenu le lendemain.

Le témoin passe au travers du sol

Témoins de mariageCrédit photo : Elif Simsek/ iStock

Le jour J, à 9 heures du matin, Graziella est revenue sur place avec Martin, son témoin, pour y disposer des livrets de messe sur les chaises. C’est à ce moment-là que tout a basculé. « Je faisais une aile, il faisait l'autre, et le sol s'est effondré sous lui », a encore précisé la future mariée. Comme on peut le voir sur une photo partagée par le quotidien picard, le trou était relativement profond.

Martin s’est en effet retrouvé enfoncé jusqu’à la taille tandis que les bords du gouffre continuaient de s'affaisser. Au fond du trou se trouvaient des barres métalliques qui auraient pu blesser le témoin. « Au moins, il ne s'est pas fait mal », s’est réjouie Graziella.

Si tout allait bien de ce côté-là, il fallait en revanche réfléchir à la suite des événements. Les mariés ont décidé de changer de lieu par sécurité. Heureusement, l’église de Péronne, située à un quart d'heure de là, était disponible. Les témoins des mariés se sont pliés en quatre pour désinstaller et réinstaller le matériel dans l’autre église. Ils ont aussi prévenu les 170 invités du changement de lieu.

Trou au sol dans l'église de GinchyCrédit photo : Jean-Marc Delmotte

Tout est bien qui finit bien. La cérémonie a pu avoir lieu à 14 heures comme prévu. « Quand on prépare un mariage, on imagine tout ce qui peut mal se passer, mais c’est vrai que ça, on n’y avait pas pensé », a reconnu la mariée, qui relativise désormais.

L’accès à l’église de Ginchy a, naturellement, été interdit. Des analyses ont révélé que l’effondrement était lié à la présence d’anciens souterrains sous l’église.

