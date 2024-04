Ce millionnaire prétend avoir inversé son vieillissement et le prouve avec des photos troublantes

Cet entrepreneur aurait-il trouvé la recette (très coûteuse) pour inverser le vieillissement humain ? Il dévoile son rajeunissement dans des photos troublantes.

Ce millionnaire américain est plus connu pour son obsession contre le vieillissement que pour son entreprise de paiement en ligne fondée en 2007. À cette époque, Bryan Johnson est déprimé et en surpoids. Il décide alors de revendre son entreprise, Braintree, après avoir connu le succès à la Silicon Valley.

Il empoche alors la somme astronomique de 800 millions de dollars (746 millions d’euros) six ans plus tard et après la vente de sa société. Dans le cadre de ce nouveau départ et avec beaucoup d’argent en poche, Bryan Johnson décide de prendre du temps pour lui. Le millionnaire devient également obsédé par le rajeunissement.

En 2021, Bryan Johnson lance ainsi le projet Blueprint destiné à inverser le vieillissement de son corps. Cette tentative lui vaut depuis d’attirer l’attention des médias. Le principal intéressé pense avoir enfin réussi, photos à l’appui.

Un homme de 46 ans dans la peau d’un trentenaire

Pour inverser ce processus inéluctable du vieillissement, Bryan Johnson suit un régime et une routine extrêmement rodés : 1977 calories ingérées par jour, pas plus ; un réveil à 5h du matin suivi d’une séance d’une heure de sport composée de 25 exercices différents ; une alimentation composée principalement de légumes ; aucune consommation de sucre et de sel… et la liste continue, comme il l’a détaillé dans une vidéo précise.

Considéré comme un gourou pour beaucoup, Bryan Johnson semble cependant avoir réussi une partie de son pari. Sur X, le millionnaire a partagé un collage de trois photos prises en 2018, 2023 et 2024 pour montrer son évolution physique, et par conséquent son rajeunissement. « Même mon identification faciale est confuse. Je suis en transition… », écrit sur le réseau social celui qui dépense chaque année près de 2 millions de dollars dans son régime.

Capture d'écran : @bryan_johnson/ X

Après la publication de ces photos, le débat s’est agité en ligne. Un internaute explique que ce n’est pas parce que Bryan Johnson est plus mince et en meilleure santé qu’il paraît pour autant « plus jeune ». Un autre va dans le même sens : « C'est tellement fou à quel point tu étais plus beau en 2018 ». D’autres internautes ont en revanche salué le changement.

Par ce procédé, Bryan Johnson affirme avoir inversé son vieillissement de 5,1 ans.