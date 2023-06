Ce sac à main microscopique a été vendu 63 000 dollars

Ce mercredi, lors d’une vente aux enchères, un particulier a déboursé 63 000 dollars (soit plus de 57 000 euros) pour acquérir un sac à main microscopique, à peine visible à l’oeil nu.

Quand on est riche et qu’on ne sait pas trop quoi faire de son argent, les ventes aux enchères deviennent un réel divertissement, et parfois même un investissement. En effet, c’est l’occasion généralement de mettre la main sur une oeuvre ou un objet unique qui prendra certainement de la valeur.

Ce n’était donc pas une surprise de voir le plus petit sac à main du monde être prisé lors d’une vente aux enchères ce mercredi 27 juin. Conçu par le groupe MSCHF, ce sac à main microscopique mesure 0,07 centimètre carré et il est à peine visible à l’oeil nu.

Crédit photo : MSCHF

Avec sa couleur verte fluo, qui a le mérite de rendre l’objet plus visible, il a été conçu à partir du design de Louis Vuitton, toutefois sans aval ni autorisation de la grande marque de luxe.

Selon MSCHF, le sac à main est assez petit pour passer dans le chas d’une aiguille et est plus petit qu’un grain de sel. Il a été créé par une technologie d’impression 3D et a est accompagné d’un outil digital permettant de le voir au plus près. On y aperçoit notamment le fameux sigle LV de Louis Vuitton.

Une création pour dénoncer le consumérisme

La vente aux enchères a été organisée par Joopiter, une maison d’enchères fondée par Pharrell Williams, nouveau directeur artistique des collections hommes chez… Louis Vuitton.

Kevin Wiesner, directeur artistique chez MSCHF a confirmé que cette création s’était réalisée sans autorisation du label : “Pharrell aime les gros chapeaux, alors on lui a fait une mini sac à main” plaisantait-il auprès du New York Times.

Crédit photo : MSCHF

MSCHF avait déjà fait parler de lui avec ses chaussures Satan, une série limitée de 666 paires de sneakers Nike, ce qui lui avait valu un procès avec la marque à la virgule. L’objectif de l’organisme artistique est de dénoncer le consumérisme avec ces créations insolites.

En 2021, leurs Big Red Boots étaient devenus viraux lorsqu’ils étaient apparus aux pieds de quelques célébrités comme Doja Cat, Iggy Azalea et Janelle Monáe. C’est donc avec ironie qu’ils décrivent ce sac à main microscopique : “Les petits sacs à mains ont toujours besoin d’une main pour les porter, ils sont devenus dysfonctionnels et contraignants pour leur porteur. Le sac à main microscopique est donc une solution logique à ces problèmes. Un objet pratique sous forme de bijou, délesté de sa fonction putative”.

Résultat, ce “Microscopic Handbag” (“sac à main microscopique”, ndlr), est parti aux enchères pour la coquette somme de 63 000 dollars, soit plus de 57600 euros. Désormais, c’est à se demander s’il vaut le coût !