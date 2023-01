À 17 ans, elle reçoit son premier sac de “luxe” et elle se fait lyncher sur la Toile

Zoe Gabriel, une jeune femme basée à Singapour âgée de 17 ans, s’est fait lyncher sur les réseaux sociaux après avoir reçu son premier sac de luxe. On vous explique pourquoi.

Ce qui est du luxe pour certains, ne l’est pas forcément pour d'autres. Le 8 janvier dernier, Zoe Gabriel, une jeune femme basée à Singapour a partagé une vidéo sur son compte TikTok.

Une vidéo devenue virale

Dans cette vidéo, on découvre Zoe déballer un sac à main en cuir de la marque asiatique de maroquinerie Charles & Keith. Un accessoire offert par son papa. En légende de cette vidéo, la jeune fille déclare que c’est “son premier sac de luxe” et qu’elle est extrêmement reconnaissante que son père lui ait offert. La vidéo a été vue près de 20 millions de fois.

Après la haine, place à l’amour

Alors que la marque s’est imposée en Asie (Vietnam, Singapour, Thaïlande), les prix de l’enseigne oscillent entre 50€ euros et 200€. Des produits milieu de gamme en cuir véritable, qui pour l’Asie ne sont pas toujours accessibles. Problème : en commentaires de sa vidéo, de nombreux internautes ont critiqué la jeune femme. La raison ? Le fait qu’elle estime qu’un sac vendu à 80€ soit du “luxe”.

Après avoir reçu de nombreux messages de haine, la jeune femme a été contrainte de prendre la parole sur TikTok afin d’expliquer sa vision des choses. Elle a ainsi raconté que pour sa famille, un sac à 80€ était très cher et donc du luxe. Zoe a déclaré que parfois, sa famille n’arrivait même pas à acheter du pain. Une vidéo vue par plus de 6,3 millions de personnes.

Suite à cette déclaration, la jeune femme a reçu une vague d’amour et des messages d’excuses. D’ailleurs, la marque Charles & Keith, qui a eu vent de cette histoire, a décidé d’inviter Zoe et son père à déjeuner et à visiter le siège de l’enseigne. Ensuite, la marque lui a offert deux autres sacs. Un beau geste de la part de Charles & Keith.



Crédit : zohtaco



Crédit : Zohtaco