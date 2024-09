Ces 15 prédictions incroyables faites il y a 25 ans par Bill Gates sont toutes devenues vraies

Il y a 25 ans, Bill Gates a publié un livre dans lequel il dresse une liste de prédictions pour les années à venir. Aujourd’hui, elles se sont toutes réalisées.

Certaines personnes sont douées pour prédire l’avenir et imaginer les évolutions dans les années à venir. C’est le cas de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft. Il y a 25 ans, ce dernier a publié un livre dans lequel il dresse une liste de 15 prédictions sur le futur. Elles concernent toutes les avancées technologiques, le domaine de prédilection de Bill Gates.

En plus de cela, chaque année, Bill Gates publie une lettre dans laquelle il prédit les avancées scientifiques et technologiques de l’année suivante. En 2023, il a notamment annoncé le développement de l’intelligence artificielle en 2024. Tout comme cette prédiction, les 15 autres qu’il a annoncé il y a 25 ans, en 1999, se sont réalisées. Voici lesquelles.

Les téléphones portables

Il y a 25 ans, il était difficile d’imaginer que l’on aurait des téléphones portables nous permettant de tout faire. En 1999, la majorité des personnes avaient des Nokia, des Philipps ou des Siemens qui permettaient juste de passer des appels, de recevoir des SMS, et pour certains, de jouer au célèbre Snake. De son côté, Bill Gates savait déjà que les téléphones portables permettraient de faire beaucoup plus de choses dans le futur. Il a annoncé qu’ils nous seraient utiles pour “consulter les actualités, voir les vols réservés, obtenir des informations sur les marchés financiers et faire à peu près tout le reste”.

Les sites de comparaison de prix

Aujourd’hui, il est très facile de comparer les prix sur internet pour un vol d’avion ou un hôtel. L’arrivée des sites de comparaison de prix avait été annoncée par Bill Gates.

“Des services automatisés de comparaison de prix seront développés, permettant aux utilisateurs de voir les prix sur plusieurs sites Web, ce qui permettra de trouver sans effort le produit le moins cher pour tous les secteurs”, a-t-il rédigé.

Consulter ses finances en ligne

Auparavant, quand vous vouliez consulter vos comptes bancaires ou faire une transaction, vous deviez vous rendre dans une banque et prendre rendez-vous avec un professionnel. En 1999, Bill Gates a prédit que nous pourrions faire toutes ces choses en ligne, à distance.

L’arrivée des assistants virtuels

Aujourd’hui, Alexa et Siri font partie de notre quotidien, mais avant l’an 2000, leur présence était inimaginable. Ce n’était pas le cas pour Bill Gates qui a vu juste en imaginant des “compagnons virtuels” nous permettant de “connecter et synchroniser tous les appareils de manière intelligente, qu’ils soient à la maison ou au bureau”.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont bouleversé toute une génération. En 1999, pour joindre vos amis, vous deviez les appeler sur votre téléphone fixe. De son côté, Bill Gates a prédit l’arrivée des réseaux sociaux, utiles pour communiquer facilement avec ses proches, avoir de leurs nouvelles et planifier facilement des événements.

Des forums de discussion

En même temps que les réseaux sociaux, Bill Gates a prédit l’arrivée des forums de discussion en ligne. C’est le cas de Reddit, qui permet de parler avec des inconnus et d’échanger sur n’importe quel sujet.

La surveillance à domicile

Bill Gates a également prédit l’arrivée de nouvelles technologies permettant de surveiller son logement pendant son absence, dont les caméras de surveillance. Cependant, il ne savait sans doute pas qu’il serait possible de surveiller son logement depuis son téléphone portable.

Les publicités automatiques

Si vous réservez un vol en avion sur internet, vous allez recevoir de nombreuses publicités liées à ce voyage, vous proposant une voiture ou un hôtel pendant votre séjour. Ces publicités automatiques, liées à votre recherche, ont été annoncées par Bill Gates.

Les publicités personnalisées

Pour rester dans le domaine des publicités, Bill Gates a également prédit l’arrivée des publicités personnalisées, qui sont directement reliées aux envies et aux recherches effectuées par les internautes.

Les sites sur le sport

Auparavant, lors d’un événement sportif, vous pouviez commenter le match uniquement par téléphone ou avec les personnes autour de vous. Aujourd’hui, il existe des sites dédiés aux événements sportifs qui permettent de commenter les matchs et de faire des paris. Une nouveauté annoncée par Bill Gates.

Les liens à la télévision

Quand vous regardez votre émission préférée à la télévision, vous pouvez voir des QR codes s’afficher pour vous proposer de participer à des jeux. Cette nouveauté a également été prédite par Bill Gates qui a affirmé que les télévisions afficheraient des liens renvoyant vers d’autres contenus sur internet.

Les communautés en ligne

Auparavant, difficile d’imaginer de pouvoir parler facilement avec d’autres personnes à l’autre bout du monde. Mais Bill Gates savait que des communautés en ligne allaient se créer, pour rassembler les gens autour de leurs passions communes.

Les logiciels de gestion de projet

Alors qu’il travaillait lui-même dans la création de logiciel, dont Microsoft, Bill Gates a imaginé des logiciels capables de faciliter la gestion de projet.

“Les chefs de projet qui cherchent à constituer une équipe pourront se connecter en ligne, décrire le projet et recevoir des recommandations de personnes disponibles qui répondraient à leurs besoins”, a-t-il déclaré.

Les logiciels pour les entreprises

De la même manière que les logiciels de gestion de projet, Bill Gates a prédit l’arrivée des logiciels de communauté d’affaires sur lesquels les entreprises postent des offres d’emploi, recherchent du personnel pour des projets ou des campagnes publicitaires.

Le recrutement en ligne

Auparavant, pour obtenir un emploi, vous deviez consulter les petites annonces, téléphoner et décrocher un entretien d’embauche. Le co-fondateur de Microsoft a annoncé qu’il serait bientôt possible de rechercher un emploi sur internet et d’envoyer son CV sans bouger de chez soi.