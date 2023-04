Les prédictions de 2023 de Nostradamus lèvent le voile sur les événements qui vont bousculer cette année. Voici donc les 15 prophéties qui nous attendent.

1. La montée de l’intelligence artificielle ou IA

Des intelligences artificielles travaillant dans un bureau Crédit : PhonlamaiPhoto

La montée en puissance de l’intelligence artificielle fait partie des 15 prédictions de 2023 de Nostradamus. Il écrit: « La lune en pleine nuit sur la haute montagne. Le nouveau sage au cerveau solitaire la voit: Par ses disciples invités à être immortels. Les yeux vers le sud. Mains dans les seins, corps dans le feu. » Cette prophétie rappelle le remplacement récent de la force humaine dans différents métiers par la force robotique.

Aujourd’hui, l’IA et le chatbot offrent des possibilités grandissantes aux utilisateurscomme le deep learning, la production de contenus et le SCV ou service client virtuel. Toutefois, il n’y a pas de quoi paniquer, l’empathie et la capacité humaine à traiter des requêtes complexes restent inimitables. Cependant, l’IA risque de compromettre la cybersécurité de chaque entreprise à travers le monde, y compris en France.

2. La disparition de la vie sous-marine de la mer Noire

Une image représentant la mort d’un poisson en raison de la santé des océans et des mers Crédit : Aj_OP

Nostradamus a prédit la disparition d’une grande partie de la vie sous-marine dans la mer Noire il y a cinq siècles de cela. Aujourd’hui, ce phénomène se confirme de plus en plus suite à l’accentuation du bouleversement climatique.

Dans sa prophétie, l’apothicaire écrit: « Comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante. Les poissons vivants de la mer Noire ne feront que bouillir. Quand Rhodes et Gênes seront à moitié affamés. Les gens du pays auront du mal à les découper. » Cette annihilation de la vie marine est scientifiquement prouvée, car les poissons les plus consommés sont en passe de disparaître suite à l’augmentation de la température de la mer.

3. Inflation sévère et cannibalisme

Une femme avec la bouche ensanglantée Crédit : MassimoMeloni

L’apothicaire français a prédit le covid-19 et la crise sanitaire mondiale. À cette misère s’ajoute la crise alimentaire qui résulte du réchauffement climatique entraînant la disparition de la vie dans les océans et les mers.

Pour couronner le tout, le dérèglement climatique va renforcer la dureté de la vie en créant une pénurie des sources de nourritures essentielles à la vie et à la santé des êtres humains. S’en suivra alors une inflation sévère qui poussera les gens à se mettre au cannibalisme pour assurer leur survie.

4. La démission du roi CharlesIII

La couronne du roi Charles III Crédit : TraceyAPhotos

Une autre prédiction de Nostradamus suscite la curiosité en ce moment. Il s’agit de l’abdication de Charles III qui vient récemment de prendre les rênes de la Grande-Bretagne suite au trépas de la reine Élisabeth II.

Les médias et magazines d’actualités se tournent progressivement vers cette possibilité suite aux différents scandales relatifs à la famille royale. Selon ce prophète du 16e siècle, le feu céleste s’abattra sur le palais royal. Pour ne rien arranger, ses écrits dévoilent un avenir sombre pour les occupants de Buckingham Palace.

En plus d’avoir prédit la mort de la reine mère à 96 ans, Nostradamus a écrit des choses plus graves. Dans son ouvrage publié en 1555 et intitulé « les prophéties », on peut lire: « Parce qu’il désapprouve son divorce / Un homme sera plus tard considéré comme sans valeur / Le peuple chassera le roi hors des îles / Un homme le remplacera qui ne pensait jamais être roi ».

5. Un conflit court, mais ravageur

Une illustration des méfaits de la guerre Crédit : narinphoto

Pour 2023, désastre à l’échelle mondiale et conflagration sont au programme dans la sphère politique si l’on se réfère aux prédictions de Nostradamus. Ses écrits mettent en avant un conflitqui durera 7 mois et qui fera de nombreuses victimes.

Il indique une animosité brève, mais exterminatrice où de nombreuses personnes vont mourir à cause de la malfaisance. Ce présage semble faire allusion au crime de guerre en Ukraine qui affiche un bilan humain très lourd. Comme si cela ne suffisait pas, la prophétie présage une hostilité qui se transformera en une crise de grande ampleur.

6. Un désordre civil

Une image témoignant d’un désordre civil virant en une révolution Crédit : Johnnyfrs

La discorde qui persiste entre la Russie et l’Ukraine va encore durer 12 mois selon Nostredame. Le langage ésotérique de ses prévisions affirme une hostilité qui se transformera en une émeute civile à grande échelle incluant le gouvernement français. Avec les arsenaux nucléaires qui sont en jeu, le résultat risque d’être apocalyptique.

Les analystes, habitués à étudier la véracité de ses prédictions, pointent du doigt les perpétuelles migrations dues à la guerre qui seront à l’origine d’un désordre civil sans précédent. La sécurité mondiale est donc en péril.

7. Un bouleversement politique

Des drapeaux symbolisant les différents pays du monde Crédit : LIVINUS

En faisant référence à un grand désaccord, l’apothicaire prévoit une grande crise pour 2023.

Dans ses écrits, il fait mention de la rupture d’un accord et d’une crise financière de grande envergure. De nombreuses personnes interprètent cela comme un présage d’une grande révolte envers la classe aisée. La chute de la cryptomonnaie Bitcoin et les impacts économiques suite à la sanction de la Russie affichent un avant-goût de cette éventuelle crise financière liée à la politique.

8. Un tremblement de terre destructeur dans le Pacifique

Effondrement d’une structure suite à un violent tremblement de terre Crédit : MahmutSonmez

Le médecin et astrologue français, Michel de Nostredame, et Baba Vanga ont tous les deux prédit un effroyable tremblement de terre le long du Pacifique. À la suite de cet événement, ils annoncent un gigantesque tsunami qui viendra frapper de plein fouet le Japon.

L’affirmation du prophète coïncide parfaitement avec les récents séismes en Syrie et en Turquie. Pour faire en sorte de réduire les dégâts humains, les populations concernées peuvent se fier aux données scientifiques et aux informations crédibles. Ces derniers sont des piliers fiables pour se préparer à une éventuelle crise économique suite aux catastrophes naturelles.

9. Un désastre climatique

Les événements futurs suite au dérèglement climatique Crédit : RomoloTavani

Michel de Nostredame a émisplus de 900 prophéties, l’important bouleversement climatique qui aura lieu en 2023 en fait partie.

Dans un quatrain de son récit, il affirme que l’arc-en-ciel ne se verra plus pendant 40 ans et que pendant 40 ans il sera vu tous les jours. Ces affirmations semblent faire référence aux bouleversements climatiques en cours. Il n’a mentionné aucune date en particulier, mais les éléments de sécheresse précoce de 2023 semblent annoncer les 4 décennies de sécheresse mondiale.

10. Une tempête solaire

La Terre subissant une tempête géomagnétique Crédit : Elen11

Si le coronavirus a paru meurtrier aux yeux du monde entier, ce n’est rien par rapport à la tempête solaire de 2023 que présage l’apothicaire français. Bien que ce phénomène soit familier aux astronautes, celle qui se prépare pour cette année sera plus significative comme en témoignent les présages deVanga Baba.

La destruction progressive de l’atmosphère terrestre le rend moins performant pour protéger la planète. D’un autre côté, les tempêtes solaires sont plus fréquentes que ne le pensaient les astrophysiciens. Des événements chaotiques sont donc à prévoir pour les années à venir.

11. La fuite de Vladmir Poutine

Vladmir Poutine en train de marcher en dehors de ses bureaux Crédit : dicus63

Avant même que le monde ait pu anticiper la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’astrologue français a déjà su que le chef d’État russe allait fuir son pays pour se cacher au Canada. Ces propos laissent croire qu’il va perdre la bataille qu’il mène actuellement. La scène paraît étonnante, mais compte tenu de la véracité de ses propos, on ne peut jamais dire jamais.

12. Le décès de chefs d’État

Un homme en cravate à l’identité inconnue et qui va disparaître Crédit : Pict Rider

Au cours de l’une de ses crises épileptiques et prophétiques, Michel de Nostredame a annoncé la mort de plusieurs chefs d’État. Parmi les personnalités citées, l’actuel président des États-Unis, Joe Biden, trépassera dans des conditions plus que douteuses. De surcroît, il a aussi prédit l’assassinat du président russe Vladmir Poutine.

Les dires de l’astrologue attisent la curiosité étant donné qu’il a déjà prédit la montée au pouvoir d’Hitler et Donald Trump.

13. La disparition de la planète Mars

Une photo satellite de la planète Mars Crédit : Cobalt88

Les augures de l’astrologue ne concernent pas uniquement la Terre. Pour 2023, il a également annoncé la disparition de Mars, la quatrième planète du système solaire.

Il a littéralement écrit que la lumière de Mars va s’éteindre. Jusqu’à présent, la manière dont elle va disparaître est encore incertaine, de quoi laisser à ses présages le bénéfice du doute ?

14. Une Troisième Guerre mondiale avec l’arrivée de l’Antéchrist

Une image affichant la venue imminente d’un troisième conflit mondial Crédit : Dzmitry Dzemidovich

Selon le voyant Michel de Nostredame, une Troisième Guerre mondiale va éclater en 2023. Elle sera plus meurtrière que la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle sera également massive, car elle durera entre 25 et 29 ans. « L’Antéchrist anéantit très rapidement les trois. Sa guerre durera vingt-sept ans». Selon lui, l’Antéchrist est un leader génocidaire, un belliciste responsable de la mort d’innombrables innocents.

Lesaffirmations de Baba Vangasont plus explicites en indiquant une guerre mondiale à l’encontre des musulmans.

15. De terribles catastrophes aux États-Unis

Une éruption volcanique de grande envergure Crédit : solarseven

À en croire les affirmations du prophète français, un terrible tremblement de terre va secouer laCalifornie. Son ampleur sera telle que le fleuve du Mississippi sera divisé en deux. S’en suivront alors des inondations meurtrières et un événement extincteur qui devra se dérouler au mois de mai 2023.

Il évoque également une autre catastrophe naturelle de grande ampleur pour les États-Unis. Une éruption volcanique se produira dans le parc national de Yellow stone et touchera plusieurs pays.