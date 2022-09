Ces sièges de bureaux aux allures de cercueils rendent les internautes dubitatifs

On vous présente aujourd’hui de drôle de fauteuil de bureaux en forme de… cercueil.

C’est bien connu, le travail c’est la santé !

Toutefois, bon nombre d’actifs rejettent cet adage et considèrent que travailler revient à mettre un pas de plus dans la tombe. Et ce ne sont pas les sièges ci-dessous qui les feront changer d’avis.

Babe wake up, new goth gamer chair just dropped pic.twitter.com/OiMO7Jbhhe — Danielle Partis (@DaniellePartis) September 7, 2022

Des fauteuils de bureau en forme de cercueil

Repérés sur un site internet chinois par une internaute qui s’est empressée d’en faire profiter la twittosphère, ces fauteuils de bureau pour le moins insolites sont en forme de… cercueil.

Pas forcément la meilleure idée pour attirer des salariés, qui viennent d’ordinaire travailler à reculons !

Manifestement conçus en bois, ces fauteuils possèdent une assise en tissu blanc similaire à ce que l’on retrouve à l’intérieur des cercueils conventionnels.

Crédit photo : Xiaohongshu

Crédit photo : Xiaohongshu

Comme il fallait s’y attendre, leur forme n’a laissé personne indifférent et le sujet a été commenté à plusieurs reprises. Ainsi, de nombreux internautes ont réagi, parfois avec humour, parfois avec étonnement, se questionnant sur le bien-fondé d'un tel mobilier de bureau.

Mais globalement, les réactions étaient dubitatives et on le comprend aisément !

Seriez-vous prêts à travailler sur ce genre de fauteuil ?