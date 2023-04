Ces sœurs siamoises partagent le même corps mais seule l'une d'entre elles sort avec un homme

Deux sœurs siamoises se sont récemment confiées sur leur vie sentimentale.

Lupita et Carmen Andrade sont deux jeunes filles exceptionnelles à plus d’un titre.

Âgées de 22 ans, ces deux sœurs sont en effet siamoises et leur singularité physique fait qu’elles ne font qu’un, au sens propre comme au figuré.

Depuis toujours, elles ont refusé la moindre séparation, via une intervention chirurgicale, car ce type d’opération pourrait s’avérer fatal pour l’une d’entre elles.

Crédit photo : andrade_glupe / Instagram

Deux sœurs siamoises se confient sur leur vie sentimentale

Nées au Mexique, elles ont grandi dans l’État américain du Connecticut et mènent une existence somme toute normale, à ceci près qu’elles partagent, entre autres, le même bassin et le même vagin.

Ce qui n’est pas toujours évident au quotidien, d’autant que Carmen a un petit ami alors que Lupita est asexuée.

Mais les deux sœurs cohabitent au mieux et ont d’ailleurs accepté récemment d’évoquer cette vie sentimentale un peu particulière.

Crédit photo : carmen_andrade2000 / Instagram

Crédit photo : carmen_andrade2000 / Instagram

Crédit photo : carmen_andrade2000 / Instagram

Comme elle l’expliquait l’an dernier dans une interview accordée au média Jubilee, Carmen a rencontré son compagnon Daniel en octobre 2020 sur une application mobile de rencontre.

Depuis, ils filent le parfait amour mais n’ont jamais eu de relations sexuelles. Carmen définit leur relation comme une « amitié étroite ».

Les deux tourtereaux envisagent de se fiancer un jour mais ils veulent d’abord profiter de la vie ensemble.

Crédit photo : carmen_andrade2000 / Instagram

Crédit photo : carmen_andrade2000 / Instagram

« Daniel et moi aimons les enfants, mais nous n’en voulons pas (…) Lupita et moi ne pouvons pas tomber enceintes car nous souffrons d’endométriose et nous prenons également un traitement hormonal qui nous empêche d’avoir nos règles », précise la jeune femme.

De son côté, Lupita ne ressent aucune jalousie vis-à-vis de sa sœur et elle s’entend même très bien avec le petit copain de sa sœur.

« C'est drôle parce que généralement je me couche plus tard que Lupita, mais quand Daniel dort à la maison, je m'endors rapidement, et il reste éveillé pour parler avec elle », explique ainsi Carmen.

« Parfois, je me sens un peu mal parce que j’aimerais passer plus de temps avec Daniel. Nous essayons alors de trouver des compromis. Par exemple, Lupita choisit l'endroit où nous allons dîner, ou l'activité que nous allons faire », poursuit-elle.

Pour rien au monde Carmen et Lupita ne voudraient être séparées et leur bonheur nous montre à quel point chacun a le droit d’être heureux.

Crédit photo :carmen_andrade2000 / Instagram