Ces deux sœurs accouchent le même jour, au même endroit, et donnent naissance à deux petits garçons

À Mulhouse, deux sœurs ont accouché le même jour au même endroit. Elles ont toutes les deux eu une césarienne et ont donné naissance à deux petits garçons.

Les coïncidences sont parfois surprenantes. À Mulhouse, deux sœurs ont accouché le même jour, dans la même clinique de la ville. Les mamans, qui attendaient toutes les deux leur deuxième enfant, ont accouché à 4h30 d’intervalle.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Elles ont découvert presque par hasard qu’elles étaient voisines de chambre à la maternité à leur arrivée à l’hôpital.

« Je n’étais au courant de rien quand je me suis présentée à l’hôpital Femme Mère Enfant vers 5h30 du matin, explique l’une des soeurs. C’est quand on m’a dit qu’il n’y avait pas de place et que je devrais aller ailleurs qu’une employée a fait une gaffe. J’ai donné mon nom de jeune fille et elle m’a dit que c’était la deuxième fois en quelques heures qu’une Lallemand était transférée. J’étais quasiment sûre que c’était ma sœur, même si son terme n’était prévu que dans un mois. »

Deux soeurs accouchent le même jour, au même endroit

La jeune femme a ensuite appris par les soignants que sa soeur se situait dans la chambre juste à côté. Les deux beaux-frères, ravis de pouvoir s’épauler pendant ce moment important, ont eu le temps de boire un café ensemble avant que leurs femmes n’accouchent. Si la première sœur a dû subir une césarienne, ce fut également le cas de la deuxième.

« Tout se passait bien jusqu’à ce qu’on me dise que je devais subir une césarienne d’urgence, a-t-elle expliqué. On m’a donc emmenée au bloc où l’équipe m’a rassurée en me disant que tout s’était bien passé avec ma sœur, c’était marrant. »

Crédit photo : iStock

Ainsi, Luka est né à 11h30 et Hugo à 16h05. Les deux petits garçons et leurs mamans se portent bien.

« C’est dingue, on n’aurait jamais pu imaginer que ça arrive le même jour ! On a déjà prévu de demander des prix de groupe aux traiteurs pour les baptêmes », a plaisanté l’une des sœurs.

Ces deux jeunes femmes ne sont pas les seules à avoir vécu une telle coïncidence. L’année dernière, des sœurs jumelles ont également accouché à quelques heures d’intervalle, à Strasbourg.