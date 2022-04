Cet adolescent népalais possède une queue de 70 cm qui pousse dans le bas de son dos

Les parents de Deshant Adhikari ont remarqué pour la première fois l'excroissance alors qu'il n'avait que cinq jours et ont consulté des médecins pour envisager de la faire enlever. Aujourd’hui, l’adolescent s’est accepté comme il est, malgré son apparence rarissime.

Crédit : Caters News Agency

À voir aussi

Dans sa jeunesse, ses parents l'ont emmené dans plusieurs hôpitaux au Népal et à l'étranger pour trouver un traitement mais aucun spécialiste n’a pu trouver une solution pour empêcher la queue de pousser. En désespoir de cause, ils ont consulté un prêtre local. Celui-ci a estimé que leur fils pourrait être la réincarnation d’Hanuman, le dieu singe de la mythologie hindoue, patron des lutteurs, des acrobates et des praticiens des arts martiaux mais aussi maître de la sagesse et de la méditation.

S’accepter avec une queue de 70 cm

Après qu’une vidéo de lui soit devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à sa longue queue de cheveux, Deshant Adhikari a déclaré qu'il était maintenant tout à fait à l'aise pour la montrer au monde entier. Dans un reportage diffusé sur YouTube, il a confié : « mes parents avaient l'habitude de cacher la queue et j'étais d'accord, mais maintenant je ne me sens plus mal à l'aise de la montrer. Depuis la vidéo sur TikTok, beaucoup de gens me connaissent comme le garçon avec une queue, et je me sens bien à ce sujet. »

Si les réseaux sociaux sont souvent, et à juste titre, montrés du doigt pour leur violence et leur méchanceté, cette histoire est bien la preuve qu’ils peuvent aussi avoir un impact positif sur le développement d’une personne. En effet, dans le cas de Deshant Adhikari, le soutien inconditionnel de nombreux inconnus via Internet lui a permis d’accepter son corps tel qu’il est.

Crédit : Caters News Agency

Crédit : Caters News Agency

Crédit : Caters News Agency

Crédit : Caters News Agency

Crédit : Caters News Agency