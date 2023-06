Cet homme a dépensé 100 000 euros pour grandir de 18 cm car il trouvait qu'il ressemblait à un «énorme pouce»

Cet Américain n’a pas hésité à débourser une somme colossale pour devenir plus grand. Mal dans sa peau, l’homme, pourtant très athlétique, trouvait que son physique le faisait ressembler à un « pouce énorme ».

Crédit : PA Real Life

Brian Sanchez, 33 ans et originaire de Géorgie, aux États-Unis, a toujours trouvé que son corps était disproportionné. Le père de famille mesure pourtant 1,82 mètre et est un culturiste passionné avec une carrure impressionnante. Ce qui ne l’a pas empêché de franchir le pas du bistouri.

En cause, la taille de ses jambes. Selon lui, Brian est beaucoup trop large en carrure pour son corps. Une disproportion et l’envie de mesurer quelques centimètres de plus que sa femme qui l’ont poussé à se renseigner sur les chirurgies d’allongement des jambes.

« Je pensais que je pouvais soit trouver un nouveau passe-temps et abandonner la musculation, soit résoudre le problème », confie Brian pour le média LadBible. « Je suis large, j'ai de longs bras, mais mes jambes courtes me font paraître différent - je ressemble presque à un pouce énorme, comme ces hommes dans le film Spy Kids ».

Après quelques recherches sur le net, Brian s’est lancé.

18 centimètres de plus après une opération à 99 000 euros

Crédit : PA Real Life

Direction la Turquie pour subir son opération. La première a eu lieu en décembre 2022. L’opération ne fut pas de tout repos et impliquait de casser son tibia et son péroné, mettre une tige à l’intérieur des os et la fixer avec des vis. Lors d’une deuxième opération en mars dernier, c’est une procédure pour étendre son fémur qui a eu lieu.

« L'une des choses que j'apprécierai le plus, c'est de pouvoir m'entraîner à nouveau et mettre du poids sur mes jambes et que mon corps ressemble un peu plus à ce que je veux », explique Brian qui dans le même temps fait désormais 24 centimètres de plus que sa femme contre 7 avant son opération.

Plusieurs mois plus tard et 99 850€ déboursés (86 000£), Brian a enfin réalisé son souhait d’avoir un corps qui lui plaît. Brian mesure désormais 2 mètres, après avoir gagné près de 18 cm et est très heureux de son nouveau corps. « Je ne regrette pas ma décision et j'espère que je serai vraiment satisfait des résultats », conclut Brian.

Crédit : PA Real Life