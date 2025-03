Pikachu est poursuivi par la police en pleine manifestation en Turquie, la vidéo fait le buzz

Ce jeudi 27 mars, un manifestant turc déguisé en Pikachu a fait le buzz sur les réseaux sociaux, à travers une vidéo où on le voit se faire courser par la police en plein milieu de la foule.

En Turquie, la fronde sociale monte de plus en plus face au président Recep Tayyip Erdogan. Le dimanche 23 mars, les tensions sociales sont montées d’un cran avec l’arrestation d’Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et principal opposant au président turc dans la course aux prochaines élections présidentielles.

Cette arrestation a suscité un énorme mouvement d’opposition de la part de la population stambouliote qui a investi les rues de la capitale pour faire entendre son mécontentement.

Les manifestations ont connu un rayonnement international ce jeudi 27 mars à travers des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. La raison de cet engouement ? La présence d’un manifestant déguisé en Pikachu, filmé en train de fuir la police en pleine manifestation.

Pikachu, sauve qui peut

Le Parti républicain du peuple de Turquie (CHP), soutien du maire d’Istanbul et des manifestants, a publié une vidéo du plus célèbre des Pokémon en train de courir en plein cortège pour échapper aux forces de l’ordre venues pour maintenir le calme dans les rues.

Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!#DirenPikachu pic.twitter.com/uvNeU6DzRY — CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 27, 2025

Alors que la situation en Turquie est très grave, l'apparition de Pikachu a apporté un peu de légèreté, avec des tonnes de messages humoristiques sur les réseaux sociaux. Le Pokemon électrique n'était pas le seul personnage de la pop culture à avoir participé à la manifestation puisqu'on a pu également apercevoir un manifestant déguisé en Spider-Man.

Malgré la présence de ces héros, pas sûr que cela soit suffisant à faire trembler le président Erdogan, connu pour gérer son pays d'une main de fer. À ce jour, plus de 1 800 manifestants ont été arrêtés en Turquie à la suite d'actes de brutalité policière, ainsi que de nombreux journalistes.