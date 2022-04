Cette couturière autodidacte redonne une seconde jeunesse à de vieux vêtements et le résultat est bluffant

La mode est un secteur en constante évolution. Régulièrement, une nouvelle tendance émerge et nous pousse à nous débarrasser de 90 % de nos vêtements avant qu'ils ne soient réellement inutilisables. Cela explique notamment l’apparition de l'upcycling, une pratique qui vise à donner une seconde vie aux vêtements que nous avons déjà dans nos placards.

Crédit : caitconquers / Instagram

Contrairement aux idées reçues, les vêtements de seconde main ne sont pas forcément ennuyeux et moins à la mode que d’autres. Vous en doutez ? Alors attendez de découvrir le travail génial de la talentueuse couturière que l’on surnomme Cait. Cette dernière va vous apprendre à créer des looks uniques avec les vêtements que beaucoup de femmes possèdent déjà dans le dressing. En mettant en lumière l’upcycling, Cait cherche à inspirer celles et ceux qui découvriront ses différents projets à réutiliser ce qu'ils ont déjà, inversant progressivement les effets que l'industrie de la mode laisse sur l'environnement.

Il n'y a pas si longtemps, Caitlin Trantham, épouse et mère de 3 enfants, a découvert son incroyable capacité à faire du neuf avec du vieux et a compris qu’elle avait une véritable vocation pour cette activité particulièrement originale. Pour s’adonner à sa passion, elle a par exemple appris à coudre toute seule afin de transformer des vêtements anciens en créations tendances. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'une distraction destinée à fabriquer des couvertures est devenu son passe-temps favori. Sa personnalité vibrante, positive et décalée se reflète dans chaque pièce qu'elle crée. Une combinaison de mode vintage et de beaucoup de créativité en fait son propre style. Et le résultat est tout simplement bluffant. À tel point qu’en regardant les photos avant/après, il est parfois difficile de croire que le vêtement mis en avant est identique.

L'upcycling pour réutiliser les vieux vêtements

Comme un grand nombre d’entre nous, Caitlin aime avoir de nouveaux vêtements. Et justement, l’upcycling lui permet de trouver des pièces uniques avec des caractéristiques de conception spéciales qu’elle peut elle-même choisir selon ses goûts précis et qui ne peuvent pas forcément être trouvées à un bon prix dans les marques de fast-fashion traditionnelles. Il peut s'agir d'une robe de mariée qui se trouve sur le présentoir depuis des semaines, d'une jupe imprimée amusante ou d'un haut vintage boutonné avec des détails brodés. Cait recherche des styles, des tissus et des matériaux différents qui peuvent être modifiés afin de laisser libre cours à sa créativité.

Crédit : caitconquers / Instagram

Une mode infinie pour un petit budget

Le budget est une chose que Cait garde toujours à l'esprit lorsqu'elle choisit des vêtements à acheter dans les friperies locales avec pour objectif de les modifier selon ses envies. Elle ne dépense généralement pas plus de 8 euros par pièce et essaie de tirer le meilleur parti de chacune d'elles, en réutilisant chaque détail. Une même robe peut être complètement transformée pour générer des looks différents. Selon le modèle, il faut à Caitlin entre deux heures et deux jours pour terminer la (re)confection d'un vêtement. Dans de rares cas, lorsqu'il s'agit d’habits volumineux et qui demandent davantage de travail, la modification peut prendre jusqu’à un mois. Avec un peu de créativité, les possibilités sont infinies.

Voici quelques-unes de ses plus belles créations :

1.

Crédit : caitconquers / Instagram

2.

Crédit : caitconquers / Instagram

3.

Crédit : caitconquers / Instagram

4.

Crédit : caitconquers / Instagram

5.

Crédit : caitconquers / Instagram

6.

Crédit : caitconquers / Instagram

7.

Crédit : caitconquers / Instagram

8.

Crédit : caitconquers / Instagram

9.

Crédit : caitconquers / Instagram

10.

Crédit : caitconquers / Instagram

11.

Crédit : caitconquers / Instagram

12.

Crédit : caitconquers / Instagram

13.

Crédit : caitconquers / Instagram

14.

Crédit : caitconquers / Instagram

15.

Crédit : caitconquers / Instagram