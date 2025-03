Surprise ! Ces chaussures très populaires dans les années 2000 font leur grand retour

Des chaussures très populaires, que vous portiez peut-être dans les années 2000 à 2010, sont de retour ! Longtemps boudées, elles pourraient être les stars de la mode au printemps 2025.

Avec le temps qui passe, certains vêtements ne sont plus tendances. C’est le cas de ce vêtement qui prouve que vous êtes vieux si vous le portez, selon la génération Z. Cependant, d’autres vêtements et accessoires que l’on avait dans les années 2000 reviennent à la mode. C’est le cas des jeans skinny, des vestes en cuir et des leggings, mais aussi d’une paire de chaussures très populaire il y a vingt ans.

Il s’agit de la ballerine. Comme l’explique TF1 Info, cette chaussure était à la mode dans les années 2000 à 2010, avant d’être remplacée par les baskets et les chaussures à talons. Après avoir été longtemps boudée, elle pourrait revenir dans les tendances au printemps 2025. La preuve : les grandes maisons de couture intègrent les ballerines dans leur collection printemps-été 2025 et plusieurs stars ont défilé avec ces chaussures lors des dernières Fashion Week, comme le dévoile Vogue France.

Des chaussures modernes

Si les ballerines reviennent à la mode, elles adopteront de nouveaux styles ! Finies les ballerines classiques à bout rond, comme celles réparées par ce coordonnier qui a réussi à transformer de vieilles ballerines usées. Vous pourrez maintenant trouver une basket-ballerine avec une semelle lisse, à crampon ou colorée, plus ou moins épaisse selon vos goûts.

En plus de cela, certaines ballerines ont maintenant un bout carré et pointu. D’autres matières font également leur apparition comme le daim, pour des ballerines couleur marron, bordeau et caramel. Enfin, misez sur les ballerines à lacets pour un look toujours plus sophistiqué !