« Je suis la tentatrice », cette femme est payée pour tester la fidélité des maris

Chers lecteurs, son nom ne vous dit peut-être rien, mais Madeline Smith peut devenir votre pire cauchemar. Sa profession ? Tester la fidélité des maris

Madeline Smith exerce une drôle de profession : elle est payée pour tester la fidélité des maris, rapporte le site Linternaute. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme rencontre un franc succès auprès de la gent masculine.

La tentatrice a commencé «sa carrière» au lycée. À l’époque, cette dernière se servait des applications de messagerie pour essayer de savoir si les petits amis de ses copines étaient «louches».

Aujourd’hui, Madeline Smith est sollicitée par un grand nombre de clientes : «La première inconnue qui m’a demandé de tester la loyauté de son compagnon était une mère célibataire de cinq enfants. Elle pensait que son copain était infidèle», explique la séductrice dans les colonnes du magazine Newsweek.

Avant d’ajouter : «La femme trouve un nouveau partenaire, mais elle a des doutes. Alors, elle me contacte ; je suis la tentatrice. Je me suis approchée de lui et lui ai dit qu’il avait l’air familier, rien de bizarre. J’ai entamé une conversation, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il devienne inapproprié avec moi et prétende être célibataire».

«Je mets beaucoup d’énergie»

Sans réelle surprise, un tel métier rime avec implication et sérieux : «Je mets beaucoup d’énergie. Un travail qui demande du temps et des efforts», confie Madeline. Toujours selon ses dires, elle reçoit également des demandes de la part d’hommes.

«Il y a eu quelques hommes qui se sont tournés vers moi pour tester leur copine ou des femmes qui veulent tester leur partenaire féminine. Je suis toujours très honnête avec tout le monde, quel que soit le sexe».

Dans la plupart des cas, les hommes ne sont pas insensibles aux charmes de la tentatrice. Pire encore, certains d’entre eux mènent des doubles vies : «Un cas d'un couple m'a particulièrement frappée. Ils vivaient ensemble, par intermittence, et elle a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose. Il s'est avéré qu'il était marié avec des enfants et vivait dans différentes villes».