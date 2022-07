15 métiers qui payent bien en 2022

Jeune demandeur d’emploi ou professionnel en reconversion, voici 15 métiers qui vous permettront d’avoir un bon salaire et qui recrutent en France.

5 métiers qui payent bien sans diplômes

Il est tout à fait envisageable de bien gagner sa vie sans être diplômé d’une école supérieure. Cependant, il vous faudra faire preuve de détermination, toujours progresser dans votre carrière et savoir fidéliser vos clients. Suivre une formation courte est aussi un moyen de développer vos compétences ainsi que vos connaissances dans le secteur que vous souhaitez intégrer. Voici les professions offrant une excellente rémunération aux sans-diplômes :

Le métier de barman

En exerçant le métier de barman, vous gagnerez en moyenne entre 1 804 euros et 1 955 euros bruts par mois. Bien évidemment, le salaire de ce professionnel sera encore plus élevé s’il travaille pour une grande boîte. Concernant l’évolution de carrière, un barman peut être promu au poste de chef barman ou travailler à son propre compte. Si vous souhaitez intégrer ce milieu, il vous faudra suivre des formations de niveau cap, de niveau bac ou de niveau bac+2. La rapidité, la discrétion, l’amabilité et le sens commercial sont les principales qualités à avoir pour exceller dans cette profession.

Le métier de photographe

Devenir photographe professionnel est aussi un excellent moyen de gagner sa vie. Ce métier est classé parmi les professions en tension. En effet, les entreprises ont aujourd’hui des difficultés à trouver un professionnel compétent pour occuper ce poste. Elles recrutent donc massivement et n’hésitent pas à proposer une rémunération motivante aux intéressés. Le salaire moyen d’un photographe varie en fonction de l’agence qui l’emploie. En général, il est estimé à environ 1 430 euros bruts par mois. Avec l’expérience, il vous sera possible de viser un poste à plus haute responsabilité. Vous pourrez notamment évoluer en tant que chef entrepreneur, photographe auteur, photographe animalier, pilote de drone…

Le métier de chauffeur routier

Le travail d’un chauffeur routier rapporte également beaucoup d’argent. Et pour cause, ces professionnels ne sont pas très nombreux. Les entreprises recherchent activement le bon profil et proposent une rémunération élevée pour attirer les potentiels intéressés. Le salaire mensuel d’un chauffeur routier débutant est estimé à environ 1 700 euros net sans compter les primes. Au fil du temps, il peut toucher jusqu’à 2 200 euros net par mois. Au niveau des primes, ces professionnels peuvent recevoir jusqu’à 23 623, 36 euros. Ils reçoivent également une indemnité de repas et de découcher. Pour exercer ce métier prometteur, vous devez avoir une bonne capacité physique, une bonne capacité d’adaptation et de résistance au stress, de l’expérience dans la conduite…

Le métier de serrurier

Les serruriers sont rares, car peu de personnes choisissent ce métier. Pourtant, professionnels comme particuliers ont besoin de leurs services. Le serrurier s’occupe du dépannage, de la réparation et de l’installation de serrure. Son revenu varie selon son expérience et l’entreprise qui l’emploie. Il peut aussi travailler à son compte. Le salaire mensuel de ce professionnel varie entre 1 500 euros et 3 000 euros bruts. Pour réussir dans ce secteur, il convient de passer un cap, un bac pro ou une formation dédiée à ce sujet.

Le métier de plombier

Il s’agit aussi de l’un des métiers les mieux payés en 2022. Le plombier est un artisan dont les services sont régulièrement nécessaires. Son activité professionnelle consiste à installer de nouveaux équipements, à réparer les fuites d’eau, à déboucher les canalisations... Comme il s’agit d’un métier à risque, peu de personnes osent l’exercer. Pour faire ce travail, il est nécessaire de suivre une formation de niveau CAP. Les détenteurs d’un bac peuvent aussi se former à ce métier. Un plombier gagne bien sa vie. Il peut empocher jusqu’à 7 300 euros brut par mois suivi d’une prime assez généreuse si ses clients sontsatisfaits de ses prestations.

5 métiers qui payent bien après une reconversion professionnelle

Si vous souhaitez changer de carrière pour un meilleur épanouissement, vous pouvez choisir parmi ces professions. Ces métiers accessibles aux salariés en reconversion professionnelle vous rapporteront beaucoup d’argent et changeront peut-être votre vie.

Le métier de community manager

Le travail de community manager est surtout destiné aux jeunes qui maîtrisent les différents codes des réseaux sociaux. Les entreprises travaillant dans le digital et le web marketing mettent la main au portefeuille pour attirer ces nouveaux talents. La rémunération de ces derniers varie selon l’expérience. En début de carrière, ils peuvent percevoir un salaire moyen mensuel de 2 000 euros brut. Pour occuper le poste de community manager, vous pouvez suivre une formation de niveau bac+2, bac+3 ou bac+5. Les entreprises qui recrutent privilégient davantage ceux qui ont fait des études.

Le métier de business developper

Un business developper gagne aussi bien sa vie. Il est le premier responsable du développement commercial d’une entreprise. Ce professionnel a pour mission d’élaborer un business plan, d’apporter de l’innovation, de piloter un projet de développement, de mener des négociations… Il doit avoir une bonne aisance professionnelle, un excellent sens de l’écoute, des qualités de leader… En moyenne, le business developper touche un salaire mensuel de 40 000 euros à 50 000 euros bruts en début de carrière. Sa rémunération peut atteindre 90 000 euros brut à partir de 5 années d’expérience.

Le métier de développeur web

Les férus d’informatique peuvent devenir développeurs web. Cette profession est classée dans la liste des métiers les mieux payés en 2022. Le développeur web a pour fonction d’analyser les besoins de ses clients, de créer un site ou une application web, d’apporter des solutions en cas de dysfonctionnement après la livraison… Ce passionné de l’informatique peut toucher un salaire d’environ 1 900 euros brut par mois. S’il propose ses services en freelance, sa rémunération sera 2 fois plus élevée.

Le métier d’agent immobilier

Dans le secteur de l’immobilier, de nombreux métiers se sont créés et les professionnels qui souhaitent se reconvertir disposent aujourd’hui d’un large choix de carrière. L’emploi d’agent immobilier figure parmi les plus intéressants. En effet, il rapporte un maximum d’argent. En France, un tel professionnel reçoit un salaire mensuel minimum de 1 500 euros à 1 800 euros bruts. Les plus expérimentés dans le secteur de l’immobilier gagnent jusqu’à 2 000 euros brut, voire plus. Pour faire ce travail, il faudra avoir de la patience, un bon sens de la négociation, une solide connaissance du secteur juridique et de l’immobilier, sans oublier la capacité à travailler à des heures décalées.

Le métier de gestionnaire de paie

Si la gestion est votre fort, vous pouvez exercer cette profession. Le gestionnaire de paie peut exercer son activité professionnelle au sein de différentes entreprises. Il s’occupe de tout ce qui est en rapport avec la rémunération des salariés. Il prépare les fiches de paie, assure la gestion de la masse salariale, réalise les virements bancaires… Un gestionnaire de paie touche un salaire minimum de 2 500 euros brut par mois. Avec de l’expérience, il peut évoluer vers un poste plus important comme celui de responsable de service ou de responsable financier.

5 métiers très bien payés pour les diplômés

Avoir suivi des études et être diplômé est un grand atout dans le monde professionnel. Il est donc recommandé de poursuivre un cursus après le bac si possible. Voici quelques idées de métiers avec un bon salaire pour ceux qui ne savent pas encore quelle formation suivre.

Les métiers dans l’univers de la santé

Le secteur de la santé est très rémunérateur. Rien qu’en France, les cabinets médicaux et les hôpitaux recrutent des milliers de nouveaux spécialistes chaque année. Les jeunes bacheliers sont incités à faire carrière dans ce domaine pour gagner leur vie correctement et ainsi bien préparer leur avenir. Si les médecins généralistes perçoivent un salaire mensuel brut de 5 700 euros, les spécialistes reçoivent, quant à eux, une somme encore plus conséquente. Pour les cardiologues, la rémunération s’élève à 9 000 euros brut par mois. Les chirurgiens sont rémunérés à plus de 11 500 euros par mois. Un ophtalmologue peut gagner une somme d’argent de près de 10 000 euros brut.

Les métiers dans l’univers de la technologie

Les salaires des professionnels dans ce secteur sont aussi très élevés. Et pour cause, il est difficile pour les entreprises de trouver le profil parfait pour tenir un des postes à responsabilité qu’ils proposent. Les services d’un administrateur réseau figurent parmi les plus sollicités. Le salaire mensuel de ce professionnel est d’environ 3 500 euros brut en début de carrière. Développeur full stack est aussi un emploi qui paye bien. La rémunération peut atteindre jusqu’à 5 000 euros par mois. Sinon, vous pouvez aussi suivre des formations pour devenir product owner, UX Designer ou UI Designer et toucher un salaire d’environ 4 000 euros brut par mois.

Les métiers dans le secteur de la finance

Un diplômé de l’univers de la finance gagne aussi très bien sa vie. Cependant, son salaire dépendra de sa spécialisation ainsi que du nombre d’années d’études qu’il a réalisées. Après sa formation, un analyste financier, par exemple, peut gagner jusqu’à 10 000 euros brut par mois. Un spécialiste en gestion de patrimoine profitera d’un salaire de 3 000 euros au début de sa carrière. En faisant le travail d’un expert-comptable, votre rémunération sera d’environ 9 000 euros brut par mois. Afin de vous épanouir dans votre activité professionnelle, il est conseillé de choisir une profession qui vous passionne et en accord avec vos compétences.

Les métiers dans l’univers de la beauté

Si certains métiers de ce secteur ne sont pas très prometteurs, d’autres sont assez intéressants. Ils proposent un beau salaire, mais nécessitent en même temps des formations spécialisées. Rassurez-vous, certaines peuvent être suivies en ligne. L’emploi de chef de produit en cosmétique paye bien. Vous pouvez aussi exercer l’une de ces professions :

Prothésiste ongulaireavec un salaire annuel de 35 000 euros brut ;

Professeur d’esthétiqueavec un salaire mensuel de 3 900 euros brut ;

Prothésiste Nezavec un salaire mensuel de 2 500 euros brut ;

Coach beauté avec un salaire de 150 à 300 euros par heure.

Les métiers dans l’univers du multimédia

Travailler dans ce secteur paie bien, à condition bien sûr d’avoir une compétence professionnelle adaptée, une passion pour l’informatique et de solides connaissances de l’univers du web et du marketing digital. Voici les professions qui payent correctement et qui recrutent massivement en France et dans de nombreux autres pays :