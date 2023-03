Critiquée pour ses tenues osées, cette maman teint les cheveux de son fils pour l'encourager à s'affirmer

Souvent critiquée par les autres pour ses tenues jugées provocantes à l’école, une maman de 22 ans a décidé de teindre les cheveux de son fils aux couleurs arc-en-ciel.

Charlie Hayes, une jeune femme âgée de 22 ans originaire de Folkestone (dans le comté de Kent) en Angleterre, n’est pas une maman comme les autres. Lorsqu’elle va à l’école de son fils Jasper, âgé de 5 ans, elle attire les regards et, parfois, les critiques des autres mamans.

TikTok / @strawberry.hayes

La raison ? Elle arborerait des tenues inappropriées pour une jeune mère, soit des jupes courtes, des décolletés et des collants en filets, la plupart du temps. Elle a même été accusée de laisser son fils se laisser pousser les cheveux.

“Récemment, une femme m’a prise pour cible alors qu’elle était dans la voiture de son petit ami, me qualifiant de dégoûtante et prostituée, mais je ne l’ai pas laissée m’atteindre” explique-t-elle.

Des cheveux arc-en-ciel pour l’encourager à s’affirmer

Seulement voilà, Charlie Hayes n’a que faire de ces critiques et encourage son fils à ne pas se laisser déstabiliser par le regard des autres et à avoir confiance en lui. Ainsi, sur TikTok, elle a expliqué qu’elle voulait que son fils s’affirme et pour cela, elle lui a teint les cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel.

En réalité, Charlie Hayes se bat surtout contre les commentaires négatifs en ligne, et confie que dans la vie de tous les jours, les autres parents sont plutôt encourageants :

“Je pense qu’en général, mon estime de moi-même sur la façon dont je m’habille est devenue contagieuse, même si je pense qu’ils ne porteront jamais ce que je porte”.

Ainsi, au moment de teindre les cheveux de son fils, elle s’était, au préalable, assurée auprès de l’école que cela n’allait pas à l’encontre de la politique intérieure de l’école : “L’école était d’accord, ils ne m’ont pas vraiment dit ce qu’ils en pensaient, seulement que ça n’allait pas à l’encontre de leur politique”.

Le nouveau look de Jasper a fait fureur et le garçon lui-même est content d’arborer une telle couleur de cheveux : “J’ai même eu une autre maman qui m’a demandé de faire cette teinture à ses garçons”.

Sur TikTok, la jeune maman a publié une vidéo où elle filme la transformation capillaire de son fils. Une vidéo qui a généré plus de 26 000 likes.