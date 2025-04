Elle s'interpose pour aider son fils, intimidé par un autre enfant, la mère de ce dernier l'humilie et la traite de « ridicule »

Focus sur une situation désagréable vécue par une mère de famille, qui a subi les foudres d'une autre maman dans une aire de jeu. Récit.

Il n'est pas rare de voir des bambins se chamailler dans un jardin d'enfant.

En revanche, voir leurs parents se donner en spectacle de la sorte l'est un peu moins. C'est pourtant ce qu'il s'est passé récemment dans une aire de jeu américaine, qui a été le théâtre d'une sacrée prise de bec entre deux jeunes femmes. L'une d'elle, qui a eu le tort de s'interposer face à un enfant qui intimidait le sien, a certainement dû regretter sa réaction en voyant la colère de l'autre maman.

L'histoire, que cette mère de famille a elle-même racontée sur le célèbre réseau social Reddit, a de quoi laisser perplexe !

Crédit photo : iStock

Après avoir sermonné l'enfant qui intimidait le sien, elle se fait prendre à partie par la mère

Tout a commencé dans une aire de jeux lorsque cette maman a aperçu son enfant, âgé de 3 ans, en difficulté face à un autre camarade plus âgé. Celui-ci voulait manifestement prendre la place du plus petit sur un jeu. Observant la scène de loin, la mère de famille a d'abord fait le choix de ne pas intervenir, pour voir comment cet autre enfant allait réagir. Mais face à l'insistance de ce dernier, qui se montrait de plus en plus pressant, la jeune maman a préféré s'interposer pour mettre fin au conflit.

C'est alors qu'elle s'est retrouvée nez à nez avec la mère de cet enfant plus âgé, qui lui a dit de se « calmer », jugeant son attitude « ridicule ». Ne sachant que faire face à cette réaction, elle a ensuite sollicité l'aide des utilisateurs de Reddit, en demandant à ces derniers si elle avait bien fait de réagir de la sorte.

« J'ai observé la situation pendant un moment avant d'encourager gentiment mon fils à se défendre, en lui rappelant qu'il n'avait pas encore fini de jouer. Je l'ai vu essayer de parler au garçon et lui demander gentiment quelques minutes de plus. Quand j'ai remarqué que ça n'allait pas, je me suis approchée et je lui ai demandé s'il avait pris la parole pour se défendre. Il m'a répondu que oui, quatre fois. J'ai alors dit : "Ce n'est pas bien quand les autres n'écoutent pas. Trouvons autre chose à faire." À ce moment-là, la mère de l'autre garçon s'est approchée, m'a entendue et s'est énervée », a-t-elle d'abord écrit.

Crédit photo : iStock

« Je lui ai expliqué que j'encourageais simplement mon fils à se défendre (...) Ella m'a répondu : "Ce ne sont que des enfants. Vous devez vous calmer. Je suis sa mère et je peux lui dire ce qu'il doit faire". J'ai alors rétorqué : "Si c'est le cas, vous devez mieux surveiller votre fils. Si vous ne voulez pas que d'autres parents gèrent une situation à votre place, soyez plus attentive". Ce n'était pas si grave, mais elle m'a traitée de "ridicule" et je suis partie », a-t-elle ajouté.

Et de conclure : « Je viens d'un milieu où les adultes ont la responsabilité d'aider les enfants à apprendre à se comporter, alors je suis intervenue et j'ai essayé calmement d'arranger les choses entre eux. En réalité, je ne faisais que parler à mon fils (...) Comment aurais-je pu mieux aborder la question ? »

Les réactions des internautes étaient plutôt mitigées dans les commentaires. Si certains ont salué son intervention, d'autres ont en revanche considéré qu'elle aurait dû s'adresser directement à l'autre enfant plutôt que de le critiquer, en faisant mieux de l'ignorer. Une personne a même qualifié sa réaction de « passive agressive », suggérant ainsi que cette attitude avait provoqué la colère de l'autre maman.

Globalement, la majorité des internautes a tout de même reconnu qu'il fallait, de toute façon, intervenir pour éviter que les choses s'enveniment.

Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ?