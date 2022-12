Cette mamie surprend sa petite-fille en lui tricotant un pull de Noël inspiré par son dessin

Julie Cordiner, une grand-mère britannique, a fait le bonheur de sa petite-fille en lui tricotant un pull de Noël assez spécial pour elle.

Ce n’est pas souvent facile de trouver des idées de cadeau original. Sauf si vous avez l’esprit créatif. En Grande-Bretagne, une grand-mère a su agréablement surprendre sa petite-fille.

Après avoir découvert un dessin de sa petite-fille, elle a décidé de s’inspirer de ce dessin pour lui tricoter un pull de Noël.

Twitter / juliecordiner

Un pull de Noël spécial pour sa petite-fille

À l’origine, ce dessin était en fait un design réalisé par la fillette dans le cadre d’un travail scolaire associatif, dans le but de lever de l’argent pour l’association « Save The Children Charity ». En découvrant, le design de sa petite-fille, elle a eu l’idée de lui concevoir le pull et de lui offrir.

Et autant dire que la petite-fille a adoré son cadeau, posant avec le pull tout sourire devant le sapin de Noël : « La tête qu’elle a fait quand elle a ouvert le cadeau était inestimable ».

Twitter / juliecordiner

Sur ce pull, on y voit donc un sapin de Noël décoré de boules colorées et d’une étoile brillante, abritant des cadeaux à ses pieds. Il y a aussi un Père Noël en train de livrer joyeusement les cadeaux, le tout entouré de flocons de neige dansants.

La publication Twitter de la grand-mère a récolté 110 000 likes et beaucoup de commentaires positifs. Elle a aussi eu le mérite de montrer que beaucoup de grand-mères adeptes du tricot concevaient également des tenues pour leurs petits-enfants.