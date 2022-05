Cette mariée émerveille les internautes avec sa magnifique robe achetée... 5 euros !

Les mariages sont des événements coûteux et on sait tous que la robe peut souvent faire un trou énorme dans votre budget. Heureusement, certaines mariées parviennent à trouver des moyens de limiter les dépenses sans pour autant rogner sur la qualité.

Crédit : Rachel Connealy / TikTok

C’est le cas du couple, et particulièrement de la jeune femme que vous allez découvrir aujourd’hui dans cet article. Elle se nomme Rachel Connealy, et du haut de ses 26 ans, elle a choqué Internet pour avoir acheté non pas une mais deux robes pour moins de 8 euros (l’une à 5 euros et l’autre à 3 euros). Sur TikTok, celle qui se cache derrière le pseudo @rachelconnealy a vu les vidéos de ses robes devenir virales en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. En effet, ces dernières ont été visionnées plusieurs millions de fois en seulement quelques heures.

Rachel Connealy a souhaité montrer qu’il était possible d’avoir une belle robe sans se ruiner, et elle a visiblement réussi son coup. « Malgré le prix de ma robe, je me suis toujours sentie comme une princesse le jour de mon mariage, ma propre version de ce à quoi ressemble une princesse » a-t-elle confié à nos confrères américains de l’émission télévisée Good Morning America. Ses robes qui ont émerveillé de nombreuses personnes, elle les a trouvées en friperie. Et elle d’ajouter : « on ne sait jamais ce que l'on va trouver à la friperie 2 semaines avant son mariage. J'ai chiné l’un de mes robes en soie juste après nos fiançailles et je l'ai quand même portée pour la cérémonie. »

Sur TikTok, de nombreux utilisateurs du réseau social ont remarqué que l’une de ses robes ressemblait beaucoup au modèle Givenchy de Meghan Markle, portée en 2019 pour son mariage avec le prince Harry. Particulièrement touchée et honorée par cette comparaison, Rachel Connealy a encouragé les autres mariées à chercher dans les magasins de seconde main ainsi que dans les friperies pour trouver la perle rare à prix cassé : « allez dans la section des robes de mariée d'un magasin de friperie, il y a de magnifiques soies blanches et de la dentelle vintage, ensuite c’est à vous d’être créatifs avec ça. »

Crédit : Rachel Connealy / TikTok

Chiner sa robe de mariée, une économie importante

La jeune mariée, devenue célèbre grâce à ses belles trouvailles vestimentaires, a également envisagé la question d'un point de vue pratique. À ses yeux, il n'y avait aucun intérêt à acheter une robe coûteuse dans un grand magasin pour la porter une seule journée dans sa vie. Avec beaucoup d’humour, elle a défendu sa position en déclarant : « je préfère vivre une expérience plutôt que d'avoir cette robe dans une boîte que je pourrai montrer à mes enfants dans 20 ans en leur disant qu'elle est démodée ! » Et l’autre avantage, c’est que lorsqu’on économise le budget d’un post aussi important que celui de la robe, on peut faire autre chose avec. Rachel Connealy, par exemple, a pu acheter des robes pour toutes ses demoiselles d'honneur.

Crédit : Rachel Connealy / TikTok

Crédit : Rachel Connealy / TikTok

Crédit : Rachel Connealy / TikTok

