Bordeaux : elle découvre par hasard que l'état civil l'a mariée avec le frère jumeau de son mari

Il arrive que l’on ait des surprises au moment de passer chez le notaire. Et justement, une Bordelaise a découvert une énorme erreur de la part de l’état civil. En effet, par inadvertance, l’administration l’a marié avec… le frère jumeau de son mari !

Crédit : Stéphanie Laporte / Twitter

Tout a commencé lorsque Stéphanie Laporte a voulu établir un acte notarié de succession. Et pour cause, elle a appris par hasard, à cette occasion, que la commune de naissance de son conjoint, en Normandie, avait commis une très regrettable interversion entre son mari et le frère jumeau de son mari. « On s’en est rendu compte, car on avait besoin de nos actes de naissance pour établir notre testament chez le notaire » raconte-t-elle. De son côté, tout semble en règle et correct mais sur l'acte de naissance du mari, du vrai, aucune mention de mariage.

« En voyant cela, j’ai dit à mon mari de quand même demander à sa mairie si elle pouvait vérifier l’acte de naissance de son frère jumeau » a confié Stéphanie Laporte, et elle ne croyait pas si bien dire. En effet, il y avait bien une erreur. « Apparemment, ils ont pris le premier Gouritin qui apparaissait dans leur liste. Résultat, je suis bien mariée avec lui, mais c’est son frère qui est marié avec moi » a expliqué Stéphanie Laporte. Les conséquences sont importantes pour toute la famille. « Non seulement cette erreur nous empêche de faire la donation au dernier vivant que nous voulions signer, mais, en plus, elle annule le pacs de mon beau-frère et ma belle-sœur. Je n’ai pas intérêt à mourir aujourd’hui, sinon ça va être très compliqué » a réagi non sans humour la mariée, alors qu'elle avait partagé cette mésaventure sur Twitter.

MON DIEU mais l'état civil de la mairie de naissance de mon mari s'est trompé dans les papiers et m'a mariée avec son frère jumeau JE M'ETOUFFE — Stéphanie Laporte - Gouritin ‍ (@steashaz) April 14, 2022

Une erreur finalement corrigée

Deson côté, la mairie d’Avranches, où est né Thomas Gouritin, a bien confirmé son manque d’attention. « Apparemment, ils ont pris le premier Gouritin qui apparaissait dans leur liste. Résultat, je suis bien mariée avec lui, mais c’est son frère qui est marié avec moi » a déclaré Stéphanie Laporte. Heureusement, tout est bien qui finit bien car l’erreur a été très rapidement corrigée par l’administration. Cette dernière a expliqué : « je tiens à vous rassurer, il n’y a rien de grave, dans la mesure où le registre 'papier' est bon. Il n’y a aucune incidence pour les mariés. »

Incroyable, n’est-ce pas ?