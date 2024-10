Cette photo d'un groupe d'amis comporte un détail caché qui terrifie les internautes

Cette photo de groupe comporte un détail terrifiant qui fait peur à tout le monde sur les réseaux sociaux.

Âmes sensibles s’abstenir ! Sur Reddit, une photo de groupe effraie les internautes pour une raison bien précise. Et pour cause : le cliché comporte un détail étrange qui fait froid dans le dos.

Tout a commencé lorsqu’un utilisateur du forum a partagé une image dans un fil de discussion.

«Un pote m’a envoyé cette photo de son groupe d’amis au Chili», explique le jeune homme.

Sur la photo en question, on peut voir six personnes, tout sourire, en train de prendre la pose devant l’objectif, en pleine randonnée. En arrière-plan, on aperçoit plusieurs randonneurs marchant sur le sentier.

Le hic ? Une septième personne s’est glissée sur le selfie. La voyez-vous ?

Crédit Photo : Reddit

La photo de ce groupe d’amis sème la panique

Si vous cherchez depuis quelques minutes et que vous ne voyez rien, voici un indice. La septième personne se trouve entre les deux femmes situées à gauche de la photo.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le visage de cette personne semble tout droit sorti d’un film d’horreur.

Comme le précise le site LADbible, cette présence inquiétante a terrifié les utilisateurs.

«Je n'exagère pas en disant que lorsque je l'ai enfin vu, j'ai eu la chair de poule et j'ai ressenti une véritable peur (…) Je crois à nouveau aux fantômes maintenant », «j’ai couru me cacher sous les couvertures»», « J'en ai eu des frissons. D’habitude, je me contente de rire de ce genre de choses (…) mais pas cette fois», peut-on lire parmi les réactions.

Crédit Photo : Reddit

De son côté, cet utilisateur a su garder la tête froide et a donné une explication rationnelle.

«C’est juste une personne qui fait aussi partie du groupe, et dont le visage est caché dans l’ombre des deux autres personnes qui l’entourent (…) On peut même voir le haut de sa tête et ses cheveux éclairés normalement par la lumière du jour», a-t-il écrit.

Et vous, qu’en pensez-vous ?