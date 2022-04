Le drapeau français au cœur d'une improbable guerre des pixels sur Reddit

Une « guerre » des pixels entre des internautes du monde entier a lieu depuis quelques jours sur internet. La raison, une fresque virtuelle est monopolisée par un drapeau français géant.

Capture d'écran. Les vidéos de Chris/ Youtube

Le forum Reddit a lancé une collaboration entre les internautes du monde entier afin de créer une œuvre 100% digitale. Chaque personne souhaitant y contribuer est invitée à déposer un pixel d’une couleur de leur choix toutes les cinq minutes.

Mais depuis quelques jours que dure l’élaboration de cette fresque digitale sur l’espace interactif Reddit Place, une guerre en ligne fait rage. Comme le rapportent les sites spécialisés Numerama et Hitek, le projet collaboratif de pixel art s’est rapidement transformé en une « confrontation identitaire ». Chacun voulant apporter une petite touche de son pays et de sa culture.

Et à ce petit jeu-là, la France est championne. Ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde.

La touche française présente en nombre sur la fresque

La communauté française s’est entendue, via le streamer Kameto, pour montrer son « hégémonie » virtuelle sur la plateforme. Les internautes français ont occupé le coin inférieur gauche de la fresque en y ajoutant leur french touch : un croissant, du vin, le Petit Prince, l’Arc de Triomphe et surtout, un drapeau tricolore géant.

Dans la nuit de lundi, d’autres éléments so frenchies sont venus parsemer le coin tricolore, notamment un portrait de Thomas Pesquet, un des Daft Punk ou encore une image de Zidane et de la Tour Eiffel venus prendre place sur le drapeau français.

Des espaces convoités de toutes parts où chacun essaie, tant bien que mal, de recouvrir les pixels des autres, notamment ceux des Français qui, au goût des autres internautes, auraient pris trop de place.

Une entente entre les communautés mondiales

Les internautes français ne sont pourtant pas les seuls. Dès le début de l’élaboration de la fresque, trois drapeaux se sont détachés du lot pour leur grandeur : le Mexique, la Colombie et la France donc, comme on peut le voir sur une vidéo Youtube retraçant l’évolution de l’oeuvre.

Depuis, chaque communauté a voulu mettre sa touche. Ainsi, on a pu voir pendant un temps, les drapeaux de la Belgique, de la Finlande, du Portugal, du Brésil, de la Grèce, de la Suisse, de l’Inde, de l’Italie ou encore de la Chine. Malgré tout, c’est bel et bien le drapeau français qui reste le plus visible grâce au dévouement des internautes tricolores.

Afin d’éviter toute confrontation inutile -notamment avec les streamers espagnols- des ententes ont été trouvées entre communautés. Irlandais et Français ont partagé un espace ou une bière Guinness et un verre de vin trinquent. Tout comme les drapeaux français et allemands rassemblés par la chaîne Arte.

Le projet pixel art a été créé en 2017 par Josh Wardle et l’édition 2022 sera bientôt close avant son retour dans un cinq ans. La touche française sera-t-elle présente sur la dernière version ?