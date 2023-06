La première piscine pour chiens vient d'ouvrir en France et fait la fierté de sa créatrice

Une piscine unique en son genre vient d'ouvrir en France, dans le département de la Gironde. On vous présente les lieux.

Une piscine canine pour nos amis à quatre pattes qui adorent l'eau ? Avouez que ça aurait du chien, n'est-ce pas ?

Figurez-vous que ce type d'établissement, uniquement réservé au meilleur ami de l'homme, existe bel et bien et notamment en France, où la première piscine du genre vient d'ouvrir à Mérignac près de Bordeaux (Gironde).

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Une piscine pour chiens vient d'ouvrir en Gironde

Baptisée « Mouille tes pattes », cette piscine a ouvert ses portes au début du mois de juin à l'initiative d'une certaine Laurence Pech. Grande amoureuse des chiens, cette dernière voulait notamment créer un endroit susceptible d'accueillir des animaux à mobilité réduite afin de prendre soin d'eux et apaiser ainsi leurs souffrances.

« La baignade pour soulager les douleurs, l'arthrose, c'est quelque chose qui marche pour les humains autant que pour nos chiens. J'ai réalisé qu'on le faisait pour les gens mais que rien n'était mis en place pour nos vieux chiens », a ainsi raconté la fondatrice des lieux, interrogée par Actu Bordeaux.

D'une superficie de 180 m2, cette piscine unique en son genre a donc été entièrement aménagée pour que les chiens diminués s'y sentent comme chez eux, mais elle est également ouverte à tous ceux qui voudraient faire trempette.

Sur place, les propriétaires et leur toutou peuvent bénéficier de plusieurs espaces dédiés au bien-être et à l'épanouissement des bêtes. On y trouve ainsi « un bassin d’eau non-chlorée, un coin jeu, une salle d’exercice, de lavage, de séchage, et même un coin de découverte olfactive », détaillent nos confrères d'Actu Bordeaux.

Depuis son ouverture, la piscine ne désemplit pas au grand bonheur de Laurence Pech. « J’ai autant de chiots très énergiques que d’adultes. J’accueille des chiens sportifs, d’autres qui sont vieillissants ou très craintifs », indique ainsi la gérante de ce véritable parc aquatique canin, qui devrait faire des émules.

Chaque jour, une dizaine de chiens sont accueillis à la piscine. Si vous voulez vous y rendre avec votre animal de compagnie, sachez qu'il vous en coûtera 20 € jusqu’à fin juillet 2023, puis le tarif passera à 25 €.