Ces fermiers tapent une pose sensuelle avec leurs poules pour un calendrier déjanté

Le calendrier parodique “Chicken Daddies” vient de dévoiler ses images hilarantes pour son édition de l’année 2024. On ne s’en lasse jamais !

On approche tout doucement de la fin de l’année ! Et qui dit fin d’année dit nouveaux calendriers en pagaille ! Depuis plusieurs années, de nombreuses parodies de calendriers ont émergé à travers le monde afin de rendre hommage à une profession !

Ici, pas de pompiers sexy ni de Dieux du Stade, mais des fermiers lambdas qui ont accepté de jouer le jeu de la parodie et de se mettre en scène pour un calendrier hilarant. Baptisé “Chicken Daddies”, ce calendrier met en scène des fermiers aux côtés de leurs poules.

Des fermiers et des poules pour la bonne cause !

Les modèles cassent les codes en posant en petite tenue, que ce soit en robe ou en maillot de bain, de façon sensuelle. En effet, pour cette édition 2024, il existe deux versions : l’édition “maillots de bain” et l’édition “poules et jardins”.

Naturellement, une telle démarche artistique a un but non lucratif puisque tous les bénéfices issus de la vente seront reversés à une association “Farm to Fight Hunger”, qui cultive, récolte et délivre des produits de la ferme pour les personnes nécessiteuses. Découvrez sans plus tarder les images hilarantes du calendrier “Chicken Daddies” !