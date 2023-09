Venu tout droit d'Irlande, ce calendrier déjanté met en scène des agriculteurs dans des situations hilarantes

Institution depuis plus de 10 ans, le “Irish Farmer Calendar” fait son retour avec un nouveau calendrier pour lequel les agriculteurs irlandais tombent le haut dans des mises en scène hilarantes.

Chez Demotivateur, on adore les calendriers qui sortent de l’ordinaire. Des chauffeurs de taxis new yorkais aux pompiers australiens, de nombreuses professions jouent le jeu des shooting photo pour promouvoir leur métier. De plus en plus, ces calendriers virent à la parodie des fameux pompiers sexy !

C’est le cas du “Irish Farmer Calendar”, lancé en 2010 et qui devait délivrer sa dernière édition l’année dernière. Or, il semblerait que les agriculteurs irlandais ont voulu remettre ça pour l’année 2024.

Des mises en scène hilarantes avec des agriculteurs à moitié nus

Créatrice de la série de calendriers, Ciara Ryan a finalement répondu à l’appel de la communauté qui voulait absolument un nouveau calendrier. Pour cette nouvelle édition, elle a sélectionné une série de clichés pris ces treize dernières années par quatre photographes, mettant en scène des agriculteurs originaires de six comtés d’Irlande.

Ainsi, chaque mois est incarné par un agriculteur qui joue la carte de l’humour et de la dérision. Que ce soit avec des lapins, des chèvres ou des poules, ils ont tous opté pour des poses suggestives et dénudées, de façon parodique, pour vanter les mérites de leur métier. Le calendrier est déjà disponible sur le site officiel pour le prix de 12,99 euros.

