50 ans après, le Congrés américain va révéler les secrets de 144 apparitions d'ovnis

Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra mardi prochain une conférence publique sur les ovnis, pour la première fois en plus de 50 ans. Elle se concentrera sur un programme du Pentagone mis en place l'année dernière après la publication par la communauté du renseignement américain d’une évaluation préliminaire sur 144 rapports de phénomènes aériens non identifiés depuis 2004.

Le sous-comité de la commission du renseignement de la Chambre des représentants chargé du contre-terrorisme et du contre-espionnage tiendra l'audition publique le 17 mai à 16 heures française. Elle sera suivie d'une réunion confidentielle à huis clos sur le programme du Pentagone, connu sous le nom de « Airborne Object Identification and Management Synchronization Group ». Le sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald S. Moultrie, et le directeur adjoint du renseignement naval, Scott W. Bray, y seront entendus.

« Le peuple américain attend et mérite que ses dirigeants du gouvernement et du renseignement évaluent sérieusement et répondent à tous les risques potentiels pour la sécurité nationale, en particulier ceux que nous ne comprenons pas entièrement » a déclaré le représentant démocrate de l'Indiana André Carson, président de la sous-commission qui organise l'audition, dans un communiqué. Et pour cause, sur les 144 cas mentionnés précédemment, un seul a pu être expliqué.

Une conférence à suivre sur YouTube

Le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, un démocrate californien, a ajouté que l'audition « donnerait au public l'occasion d'entendre directement des experts en la matière et des dirigeants de la communauté du renseignement sur l'un des plus grands mystères de notre temps, et de briser le cycle du secret et de la spéculation excessifs par la vérité et la transparence ». Pour assister à cette conférence, rendez-vous sur YouTube via le lien ci-dessous

Lors d'un briefing mardi, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le ministère de la Défense allait tenter de « s’assurer que nous disposons d'un meilleur processus pour identifier ces phénomènes et analyser ces informations de manière plus proactive et coordonnée que par le passé ». Il a ajouté que le Pentagone s'efforcera également « d’atténuer les problèmes de sécurité » qui se posent, étant donné que « nombre de ces phénomènes » sont signalés près de zones d'entraînement militaire.

Vous l’aurez compris, ce 17 mai 2022 sera donc une date historique pour tous les passionnés d’ovnis. En effet, la dernière conférence publique sur cette thématique s’était tenue à la suite de la publication de Blue Book, un rapport de l’US Air Force achevé à la fin des années 60. À l’époque, les autorités compétentes avaient conclu que le phénomène ne présentait aucune menace pour la sécurité nationale.

