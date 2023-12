À Noël, un petit garçon de 3 ans a ouvert les cadeaux de toute sa famille en pleine nuit

Imaginez la scène : au matin de Noël, vous vous réveillez et vous constatez que tous les cadeaux au pied du sapin ont été ouverts. C’est ce qu’a vécu une famille en Caroline du Nord.

Si dans certaines familles, l’ouverture des cadeaux de Noël a lieu le 24 décembre au soir, dans d’autres, les enfants doivent aller se coucher et attendre le lendemain matin pour savoir ce que le Père Noël leur a apporté. C’est cette dernière option que comptaient suivre Scott Reintgen et sa femme, parents d’une grande famile en Caroline du Nord. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Le soir de Noël, tous les enfants du couple sont allés se coucher. Mais à 3 heures du matin, un petit garçon s’est réveillé pendant que toute la famille dormait tranquillement. En voyant la pile de cadeaux au pied du sapin, il n’a pas pu résister. Âgé de 3 ans, le petit garçon a commencé à ouvrir des cadeaux. Pour sa plus grande joie, il a découvert qu’il avait reçu ses jouets préférés, comme les lances toiles Spider-Man.

Il déballe les cadeaux de toute sa famille

Cependant, le petit garçon ne s’est pas arrêté uniquement à ses cadeaux puisqu’il a ouvert ceux de toute la famille ! Ainsi, quand les parents se sont levés quelques heures plus tard, ils ont découvert une scène chaotique dans leur salon : tous les cadeaux ont été déballés, y compris ceux des autres enfants.

“Tout le monde ! Mon enfant de trois ans est descendu à 3 heures du matin et a déballé les cadeaux de TOUT LE MONDE !” a partagé Scott Reintgen, le père du petit garçon, sur X.

Crédit photo : @Scott_Thought

Sur la photo partagée par le papa, on peut effectivement voir tous les jouets au sol et un amas de papier cadeau suite au passage du petit garçon. La publication est rapidement devenue virale sur le réseau social et une question a été soulevée par les internautes : comment les parents ont-ils réagi ? Une interrogation à laquelle Scott a immédiatement répondu : “Nous avons parlé avec lui de ce qu’il ressent lorsqu’il ouvre un cadeau et expliqué que nous voulons que les autres aient le même sentiment. Il a convenu qu’il aimerait que d’autres personnes vivent cette expérience. Nous avons surtout ri et nous nous sommes amusés de la situation.”

De son côté, le petit garçon a assuré à ses parents qu’il voulait “rendre service” à la famille… en ouvrant les cadeaux de tout le monde !