À bout, ce maire publie un arrêté municipal interdisant... les chutes de neige dans sa commune

À Raillencourt-Sainte-Olle, dans le nord de la France, un arrêté municipal a surpris les habitants et pour cause : l’arrêté interdisait les chutes de neige dans la commune. Un message qui peut faire sourire mais qui cache un coup de gueule du maire.

La semaine dernière, la neige a fait son apparition et a recouvert de nombreuses villes françaises. Ce fut le cas à Raillencourt-Sainte-Olle, dans le nord du pays. Cependant, la commune manquait de matériel de déneigement pour saler les routes, ce qui a provoqué l’indignation des habitants.

Ces derniers ont été nombreux à passer des coups de fil à Bernard De Narda, le maire du village, pour se plaindre de la situation. Les appels étaient tellement nombreux que l’élu a vu rouge et a décidé de dénoncer ces protestations. Pour cela, il a publié un arrêté municipal insolite, interdisant les chutes de neige dans la commune. Sur les panneaux officiels, les habitants ont pu lire : “Article 1 : à compter de ce jour, la neige a l’interdiction de tomber sur le territoire de Raillencourt-Sainte-Olle.”

Un arrêté contre les chutes de neige

Derrière ce message humoristique se cache un coup de gueule du maire, agacé par les nombreuses plaintes qu’il a reçu à propos de la neige. De nombreux habitants se sont plaints des conditions de circulation et des trottoirs glissants dans la commune. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont afflué pour dénoncer l’inaction des agents de la mairie, ce que l’élu a trouvé irrespectueux.

“Nos téléphones ont rougi tellement on a reçu d’appels. Et pour quoi ? Quatre centimètres de neige ? Il y a soixante ans, il y avait autrement de la neige et pas de déneigeuse… Et les gens prenaient leurs dispositions pour aller bosser. Il faut apprendre à respecter les saisons, à ne pas vivre dans l’immédiateté”, a précisé Bernard De Narda.

Crédit photo : iStock

Bien que cet arrêté municipal puisse faire sourire, il n’a pas fait l’unanimité chez les habitants qui regrettent sa publication. Sur les réseaux sociaux, ces derniers n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement en écrivant : “Ça aurait été bien que la commune communique sur les réseaux sociaux, dès le début des intempéries, sur le manque de moyens pour le déneigement” ou encore “Je suis à Raillencourt-Sainte-Olle depuis 2003 et je me souviens que notre rue était toujours déblayée et salée lorsqu’il neigeait il y a quelques années, pourquoi ce n’est plus le cas ?”