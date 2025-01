Comment bien choisir ses chaussures de ski ?

Voici quelques conseils pour bien choisir ses chaussures de ski.

Alors que les premiers skieurs de la saison arpentent déjà les pistes des stations, vous êtes peut-être nombreux à préparer votre séjour imminent à la montagne. Si tel est le cas, vous êtes très certainement en train de songer aux équipements que vous emmènerez avec vous. Mais avez-vous pensé à tout ? Il ne faudrait surtout pas oublier quelque chose dans la précipitation. Pas de panique, on est là pour vous aider. Que l'on soit des habitués ou des novices, on a toujours besoin de conseils avisés pour se prémunir d'un matériel de qualité.

Ça tombe bien, les magasins Sport 2000 - dont la réputation n'est plus à faire - proposent un large choix d'équipements à la location, dont plusieurs modèles de chaussures de ski, éléments indispensables de la tenue d'un skieur.

Crédit photo : iStock

Comment choisir ses chaussures de ski ?

Vous n'êtes pas sans savoir en effet que se chausser correctement demeure primordial - et c'est un euphémisme - quand il s'agit de skier. Alors, lorsqu'on investit dans une paire ou qu'on en loue une, mieux vaut ne pas se louper, quitte à y passer du temps, car bien choisir ses chaussures, c'est l'assurance d'une glisse agréable et confortable.

Et pour être sûr de faire le bon choix, il faut d'abord être... honnête. Ne pas mentir sur son poids, sa pointure ainsi que son niveau réel en ski est par exemple vivement conseillé. Une telle transparence vous évitera notamment d'avoir des chaussures inadaptées, qui pourraient vous provoquer des douleurs à répétition, voire, pire, de graves blessures. Ce qui viendrait gâcher votre séjour.

Autre détail qui a son importance, pensez à prendre vos chaussettes de ski lorsque vous vous rendrez en boutique, afin d'essayer les chaussures dans les meilleures conditions. Enfin, vérifiez bien qu'il s'agit de la bonne pointure. Pour cela, l'astuce est de ne pouvoir toucher le bout avec vos orteils que lorsque vous êtes debout, mais pas lorsque vous êtes en flexion.

Maintenant que vous êtes bien armés, il ne reste plus qu'à faire votre choix.

Et pour vous aider, on vous a sélectionné les trois modèles suivants, que vous pouvez trouver à la location dans les magasins Sport 2000.

1 - Atomic Hawx Magna R90, la chaussure confort

Dédiée au confort, la chaussure Atomic Hawx Magna R90 s'avère idéale pour les skieurs qui recherchent une expérience agréable, sans compromis sur le maintien. Elle est parfaite pour des skis catégories bleu ou rouge, c'est-à-dire des skieurs débutants à intermédiaires, qui privilégient la détente et le plaisir. Sa coque est plus large, ce qui évite les points de pression. De plus, elle est facile à enfiler, même par temps froid.

Si vous aimez skier toute la journée sans douleur, ce modèle est fait pour vous !

Crédit photo : Sport 2000

2 - Tecnica Mach Sport MV 85, la chaussure performance

Spécialement conçue pour les femmes, la chaussure Tecnica Mach Sport MV 85 est un modèle destiné à la performance.

Cette paire est idéale pour les skieuses d'un niveau intermédiaire ou avancé, qui souhaitent allier contrôle et confort. La chaussure se marie avec tous les skis (catégories noir, diamant ou premium) et ravira les skieuses qui aiment attaquer les pistes et progresser. Sa conception épouse parfaitement le pied féminin pour un maintien optimal, tout en restant agréable à porter.

Mesdames, si vous cherchez un équilibre entre précision et confort, vous ne trouverez pas mieux !

Crédit photo : Sport 2000

3 - Tecnica Mach BOA HV 100, la chaussure premium

Troisième modèle que l'on vous conseille : la Tecnica Mach BOA HV 100. Faisant partie de la catégorie premium supérieur, cette chaussure est équipée du système BOA, une molette qui permet un ajustement ultra-précis en un tour de main.

C’est une chaussure destinée aux skieurs exigeants qui recherchent un confort maximal, mais aussi des sensations uniques avec des performances exceptionnelles.

Crédit photo : Sport 2000