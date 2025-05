Cette tombola permet de remporter un superbe cottage en Irlande... pour moins de 6 euros

Pour vendre son cottage en Irlande, une femme a décidé de créer une tombola. Résultat : il est possible de remporter ce bien incroyable en achetant un ticket à moins de 6 euros.

Acheter des tickets de tombola est l’occasion idéale pour remporter des lots incroyables. Dans certains cas, les tombolas sont organisées par des associations ou des établissements scolaires. C’est le cas de cette école qui a menacé de sanctionner les élèves s’ils ne parvenaient pas à vendre leurs tickets de tombola.

Mais dans d’autres cas, des particuliers peuvent organiser des tombolas pour céder leurs biens. Ainsi, il est possible de gagner de très beaux lots, comme ce père de famille qui a remporté une maison neuve en jouant à une tombola. En suivant cette idée, Imelda Collins, propriétaire d’un cottage en Irlande, a décidé de vendre son bien en organisant une tombola.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Win A House Near Sligo (@winahousenearsligo)

Remporter un cottage en Irlande

La propriété est une grande maison de campagne située en Irlande, dans le secteur de Sligo. Elle a été bâtie sur un terrain verdoyant de plus de 7 000 m2. Si Imelda Collins a décidé de céder sa maison via une tombola, c’est parce qu’elle n’était pas satisfaite du prix de vente de son bien. L'Irlandaise a acheté sa maison pour 130 000 euros en 2022. Par la suite, elle a réalisé d’importants travaux de rénovation en améliorant l’isolation, la charpente, les plafonds, les sols et en installant une cuisine aménagée. Les travaux lui ont coûté 280 000 euros et aujourd’hui, la valeur de la maison est estimée à 410 000 euros.

Crédit photo : @winahousenearsligo / Instagram

Pour tenter que gagner plus d’argent que lors d'une vente traditionnelle, Imelda Collis a donc organisé une tombola. Chaque ticket est vendu au prix de 5 livres, soit un peu moins de 6 euros. Comme le rapporte 20 Minutes, la propriétaire de la maison espère vendre 150 000 tickets de tombola et récupérer un total de 750 000 euros.

“La maison est livrée entièrement meublée et ses finitions sont d’une qualité exceptionnelle. Elle comprend un grand salon/salle à manger, une cuisine, une salle de bains et deux chambres doubles. L’un des atouts majeurs de cette propriété est son exposition plein sud, lui assurant un ensoleillement optimal du lever au coucher du soleil”, a détaillé Imelda Collins sur la page de la tombola.

Crédit photo : @winahousenearsligo / Instagram

Cette vente est totalement légale puisqu’elle a été mise en place par une société britannique spécialisée qui prélèvera une commission sur la somme rapportée par la tombola. Si vous voulez participer, faites vite : vous avez jusqu’à ce jeudi 22 mai pour tenter votre chance en achetant un ticket de tombola sur ce lien. Un tirage au sort aura ensuite lieu pour désigner le grand chanceux qui remportera ce fabuleux cottage en Irlande.