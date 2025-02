McDonald's France s'engage aux côtés des agriculteurs français

Focus sur les engagements de McDonald's France qui travaille aux côtés des agriculteurs français au quotidien.

Fast-food mondialement connu, McDonald's est aujourd'hui une marque internationale devenue iconique.

Avec des milliards de clients aux quatre coins de la planète, la chaîne de restauration rapide occupe une place particulière dans la vie de ses consommateurs. Consciente de ses responsabilités envers cette clientèle toujours plus importante, l'enseigne s'engage donc, depuis des dizaines d’années, à mener des actions concrètes dans la transition agroécologique.

Cela se traduit par des engagements significatifs, notamment en France, où l'enseigne travaille main dans la main avec les agriculteurs locaux.

Crédit photo : McDonald's

McDonald's main dans la main avec les agriculteurs français

McDonald's France accompagne ainsi des milliers de producteurs de l'hexagone pour garantir à sa clientèle des produits de qualité, tout en communiquant régulièrement sur leur traçabilité. Depuis plusieurs années maintenant, l'enseigne s'est, par exemple, engagée à soutenir la transition agroécologique des agriculteurs dans ses cinq filières principales (bœuf, poulet, blé pour le pain, pomme de terre et salade).

L'entreprise, qui a fait le choix de diminuer drastiquement son empreinte carbone pour préserver la biodiversité, poursuit également son ambitieux travail de protection des prairies (avec le projet Pâturond) et cherche, par ailleurs, à améliorer sans cesse la qualité ainsi que l’équilibre nutritionnel de ses produits.

Partant du postulat que posséder un grand nombre de restaurants implique de grandes responsabilités, McDonald's France met tout en œuvre pour imaginer des solutions innovantes afin de faire évoluer son fonctionnement et insuffler ainsi une mécanique vertueuse, du champ au restaurant. L'enseigne joue d'ailleurs la carte de la transparence avec son rapport d’Impact qui dresse, chaque année, un état des lieux de ses engagements, mais aussi de ses ambitions et de ses avancées sur les volets sociétaux et environnementaux.

Avec près de deux millions de clients quotidiens dans l'hexagone (source McDonald's), l'enseigne a un devoir de responsabilité envers les Français et le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi elle joint les actes à la parole en donnant la primauté aux produits locaux. Ainsi, plus de 75 % des achats de matières premières agricoles pour ses cinq principales filières (bœuf, poulet, salade, pomme de terre, blé des pains burgers) sont réalisés en France, auprès des 28 000 exploitations partenaires.

L'Innovator, la patate star de McDo

Parmi ces exploitations qui accompagnent l'enseigne, on retrouve bien sûr celles de la filière pommes de terre, là où les producteurs bichonnent jour après jour ce produit à l'origine des fameuses frites croustillantes, dont on raffole tant.

Vous l'ignorez peut-être, mais si vous pouvez déguster ces frites au goût inimitable, en allant manger chez McDonald’s, c'est en effet grâce au labeur de 980 producteurs français qui fournissent aux restaurants du pays des pommes de terre 100 % françaises. Et chez McDonald's France, la star des patates, celle qui représente 95 % des approvisionnements, c'est l'Innovator, une variété qui possède de nombreux atouts.

Réputée pour son aptitude à la friture, cette généreuse pomme de terre à la chair délicieuse nous donne des frites dorées et croustillantes. Semées et récoltées avec amour tout au long de l'année, ces patates font la fierté de ses agriculteurs.

Crédit photo : McDonald's

Vous l'aurez compris, McDonald's France, fidèle à sa démarche, a mis les petits plats dans les grands pour diminuer son empreinte carbone, en travaillant de concert avec l'ensemble des acteurs qui font vivre son écosystème (agriculteurs, institutions, ONG, ou encore associations).