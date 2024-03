Les distributeurs lâchent de l'argent sans compter, les clients en profitent et retirent... 37 millions d'euros

En Éthiopie, une banque cherche à récupérer environ 37 millions d’euros, qui ont été retirés massivement par des milliers de clients qui ont profité d’une erreur technique sur les distributeurs !

C’était le jour de paye ! Et un jour catastrophique pour la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), plus grande banque d’Éthiopie ! Des milliers de clients ont pu retirer beaucoup plus d’argent qu’ils n’en ont grâce à un problème technique qui sévissait sur les distributeurs.

Le week-end dernier, durant plusieurs heures, des longues files d’attente se sont créées devant les distributeurs automatiques de billets, à travers tout le pays. L’information sur un bug technique qui touchait les distributeurs s’est rapidement répandue, notamment au sein des campus universitaires.

Une aubaine pour les habitants d’un pays où le revenu mensuel brut est inférieur à 80 euros par mois. Au total, ce sont au moins 490 000 transactions, principalement effectuées par des étudiants, qui ont été enregistrées avant que le problème ne soit remarqué par la banque.

La banque a alors immédiatement suspendu son système de retrait pendant plusieurs heures afin de résoudre le problème. Si la CBE n’a pas communiqué sur le montant exact, certains médias locaux estiment le préjudice à environ 2,4 milliards de birrs éthiopiens, ce qui équivaut à près de 37 millions d’euros, soit retirés, soit transférés vers d’autres banques.

Crédit photo : iStock

Les étudiants sommés de rendre l’argent

Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Selon le patron de la banque éthiopienne, le problème technique a été causé par “une mise à jour et une inspection de routine du système”. Il minimise toutefois la perte subie car, selon lui, elle reste faible par rapport au total des actifs détenus par la banque, qui possède plus de 38 millions de clients.

Depuis, la CBE collabore avec la police afin de récupérer l’argent évaporé. La banque a promis de ne pas porter plainte contre les étudiants, principaux bénéficiaires de ce bug technique, à condition qu’ils rendent l’argent d’ici la fin de la semaine.

Des menaces qui ne semblent pas effrayer les étudiants même si certains ont décidé de rendre l’argent volontairement : “Il y a un avis affiché dans notre cafétéria avertissant les étudiants de restituer l’argent pour éviter des conséquences juridiques, mais je n’ai vu personne le faire. Au lieu de cela, j’ai vu des messages sur TikTok d’étudiants jurant et exhortant les autres à ne pas rendre l’argent”, confie un étudiant de l’université d’Addis-Abeba auprès de la BBC.