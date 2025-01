Une influenceuse se rend chez le médecin pour un rhume, il découvre un objet terrifiant... dans ses poumons

Alors qu’elle pensait avoir attrapé un mauvais rhume, une influenceuse russe a découvert le pire en se rendant chez le médecin.

Ekaterina Badulina est une influenceuse russe âgée de 34 ans. Récemment, cette créatrice de contenu a vécu une expérience traumatisante.

Tout a commencé lorsque la trentenaire est tombée malade, a rapporté le New York Post. Cette dernière souffrait d’une forte fièvre accompagnée de frissons.

Croyant avoir contracté un rhume, Ekaterina a vu ses symptômes s’aggraver. Comme le précise le média américain, elle craignait d’avoir développé une pneumonie.

Face à cette situation, elle s’est rendue à l’hôpital, où elle a passé une radiographie. Les résultats du scanner ont révélé l’impensable.

Crédit Photo : Ekaterina Badulina / Instagram

Contre toute attente, les médecins ont découvert un ressort métallique dans les poumons de la patiente.

Les professionnels de santé ont réussi à identifier l’intrus : un instrument chirurgical. Oui, vous avez bien lu. Mais comment une telle situation a pu se produire ?

Crédit Photo : Jam Press

Comme le précise le New York Post, les médecins en ont déduit que l’instrument chirurgical avait été laissé lors d’une intervention précédente.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette erreur médicale met sa vie en danger.

Crédit Photo : Ekaterina Badulina / Instagram

À l'âge de 27 ans, Ekaterina s'est fait poser 33 tubes dans la jambe après avoir souffert d'une thromboembolie, une maladie des veines qui se manifeste sous forme d’un caillot dans une veine.

Crédit Photo : Ekaterina Badulina / Instagram

Malgré tout, la jeune femme a réussi à trouver du positif dans cette épreuve éprouvante.

«Après avoir entendu que le fragment avait bougé, j'ai dû reprendre le contrôle de mes pensées et de mes émotions. Je me suis concentrée sur l'optimisme, et non sur la peur et le découragement. N’importe qui peut mourir à tout moment, personne ne sait ce qui leur arrivera demain».