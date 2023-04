Il remporte 2 millions d'euros à la loterie, deux ans après avoir gagné un million

Un Américain âgé de 41 ans vient de remporter 2 millions de dollars en jouant à la loterie. Un miracle qui n’est pas une première puisqu’il avait déjà gagné 1 million il y a deux ans.

On dit souvent que la foudre ne tombe jamais au même endroit deux fois… Et quand la foudre s’appelle la loterie, c’est d’autant plus rare, mais Pharris Franck peut se sentir béni du ciel.

Originaire de Caroline du Nord, Pharris Franck, 47 ans, a remporté 2 millions de dollars (soit 1,84 million d’euros) grâce à son ticket de loterie. L’heureux vainqueur était sur la route pour les besoins de son travail lorsqu’il s’est arrêté pour acheter un ticket de loterie. Il mise 20 dollars sur un jeu appelé “Diamond Dazzler”, un investissement plutôt bien pensé.

Crédit photo : NC Education Lottery

Si Pharris Franck a évidemment sauté au plafond en apprenant son gain, ce n’est pas la première fois de sa vie qu’il connaît une telle sensation. En effet, il y a deux ans, il a eu le bonheur de remporter un million de dollars (soit 920 000 euros) en jouant à un autre jeu de la même loterie.

“J’ai été en état de choc pendant un moment”

“J’ai appelé ma femme et je lui ai dit : ‘J’ai recommencé. Je ne savais pas si j’étais en train de rêver ou non. J’ai été en état de choc pendant un moment”, confie-t-il avec humour sur la chaîne ABC.

“C’est cool parce que la première fois que j’ai gagné, c’était à trois kilomètres de chez moi et cette fois-ci, j’étais à quatre heures et demie de chez moi.”, explique-t-il.

Crédit photo : NC Education Lottery

Selon les responsables de la loterie, les chances de gagner le premier prix du jeu, d’une valeur de 2 millions de dollars, comme l’a fait notre heureux vainqueur, sont d’environ une sur… 1,5 million. Un sacré coup du destin pour Pharris Franck qui compte partir “prochainement” en vacances avec sa compagne pour célébrer ça.