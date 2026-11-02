Ils voulaient payer quelqu'un à vie pour pointer chaque jour dans une gare et ne rien faire : l'administration suédoise a tout annulé, ils demandent 2 millions de couronnes

Il y a quelques années en Suède, un projet prévoyait de payer un employé… pour ne rien faire à part pointer matin et soir dans une gare. Mais le projet est tombé à l’eau.

Ce Japonais de 42 ans est payé pour ne rien faire. Littéralement. Si l’on pense que cet emploi est propre au Japon, il n’en est rien.

La Suède a également lancé un projet similaire en 2017 qui n’a jamais vu le jour. Aujourd’hui, les deux artistes qui avaient lancé ce concept demandent une indemnisation.

Un poste « sans aucune tâche ni responsabilité »

En 2017, on apprenait que la ville de Göteborg allait construire une nouvelle ligne de fer souterrain : Västlänken. Pour mettre ce nouveau chemin de fer à l’honneur, l’Administration suédoise des transports et le Conseil suédois des arts ont lancé un concours d’art pour orner les stations en 2017, rappelle le site SVT.

Le projet du duo Simon Goldin et Jakob Senneby intitulé « Eternal Employment » (« Emploi éternel ») a été retenu pour la gare de Korsvägen. Comme son nom l’indique, il prévoyait un poste « sans aucune tâche ni responsabilité » à un heureux élu. Dans un tout autre contexte, un fonctionnaire espagnol payé sans travailler avait continué à toucher son salaire sans se rendre au bureau.

Un capital en bourse pour payer le salaire

Le principe était d’embaucher une personne à vie dont la seule tâche aurait consisté à pointer en arrivant et en partant de la gare chaque jour, poursuit SVT. Un salaire mensuel de 2 320 dollars était même prévu (2 070 euros), ajoute The Washington Post.

Pour ce faire, les deux artistes se sont appuyés sur les théories économiques du Français Thomas Piketty. Concrètement, le budget du projet devait être placé en bourse et ce sont les rendements du capital qui auraient financé les salaires des employés successifs pendant au moins 120 ans.

Avec ce projet pas comme les autres, le but de Simon Goldin et Jakob Senneby était de montrer que le capital investi croît plus vite que les salaires. Sauf que tout est tombé à l’eau.

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Un projet avorté en 2022 malgré des candidats du monde entier intéressés

Début 2022, l’Administration suédoise des transports a annulé le projet. Elle affirmait, en tant qu’agence d’État, qu’elle n’avait pas le droit de verser de l’argent public à une fondation comme apport en capital.

De ce fait, le duo d'artistes a demandé une indemnisation à hauteur de 2 millions de couronnes suédoises, soit 200 000 euros, en 2025. L’avocat du duo a évoqué une raison « sans fondement » et abusive. Depuis, nous ne savons pas où en sont ces négociations.

Lorsqu’il a été annoncé, le projet « Eternal Employment » a rencontré un franc succès. De potentiels candidats du monde entier ont montré un fort intérêt pour le poste, envoyant par centaines des candidatures spontanées. Cependant, ils n’ont jamais pu officiellement candidater car le processus de recrutement était prévu pour 2025 alors que le projet a été annulé en 2022.