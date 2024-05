Elle donne à son fils le prénom du chien de ce célèbre dessin animé Disney

Après avoir regardé un dessin animé Disney, Bethaney et son mari ont choisi le prénom de leur fils. Un nom original que le petit garçon aime beaucoup.

Quand on attend un enfant, une question importante se pose : quel prénom lui donner ? Ce choix n’est pas toujours évident pour les parents car il va avoir un gros impact sur la vie et l’identité de leur enfant. Si certains couples choisissent des prénoms classiques, d’autres se tournent vers des noms plus originaux. C’est vers cette seconde option que se sont dirigés Bethaney Phillips et son mari.

Il y a quelques années, le couple a regardé le dessin animé “Rox et Rouky” de Walt Disney. À ce moment-là, Bethany n’était pas enceinte mais son mari lui a proposé d’appeler leur enfant Cooper (Rouky en VF), comme le chien, quand ils seraient parents. Au départ, Bethany a pris cette proposition sur le ton de l’humour et l'a rapidement oubliée.

Crédit photo : Walt Disney

Deux ans plus tard, elle est tombée enceinte, et cette idée lui est revenue.

“Je suis restée assise dessus pendant quelques semaines pour décider si j’aimais suffisamment ce prénom pour le donner à notre enfant. Je le trouvais mignon et différent sans être étrange. En plus, il s’écrit comme il se prononce, ce qui est ma plus grande règle pour choisir un nom pour notre enfant. Comme tout autre parent, je veux que les choses soient faciles pour mes enfants et je ne veux pas qu’ils consacrent leur temps et leur énergie à apprendre aux gens à prononcer ou à épeler leur nom. J’ai dû apprendre aux gens à épeler mon nom toute ma vie, et je sais ce que c’est”, a expliqué Bethaney.

Une référence à Rox et Rouky

En plus d’avoir choisi un prénom en référence à un personnage d’un dessin animé Disney, les parents de Cooper ne se sont pas arrêtés là. Dans le dessin animé, on suit l’histoire d’un chien nommé Cooper et d’un renard nommé Todd. Alors que tout les oppose, les deux personnages se rencontrent et deviennent les meilleurs amis du monde.

Crédit photo : Walt Disney

Pour cette raison, les parents de Cooper ont choisi une crèche pour leur enfant sur le thème… du renard ! Une choix qui fait une fois de plus référence au dessin animé. Aujourd’hui, Cooper est âgé de 7 ans et il adore son prénom, ce qui reste le plus important.