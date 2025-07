Ce prénom datant du Moyen Âge est le plus donné en France, il est porté par... 780 000 personnes

Il y a de ces prénoms qui existent depuis des millénaires et qui ne perdent jamais de leur splendeur, ni de leur popularité. C’est le cas de ce dernier…

En 2024, les prénoms garçons les plus attribués, selon l’Officiel des Prénoms de cette année-là, sont : Léo, Gabriel, Raphaël et Maël. Plutôt modernes, certains n’en restent pas moins classiques. Et dans la liste des prénoms pour "petit garçon" les plus populaires, on en retrouve un, datant de Moyen Âge, qui traverse les époques avec brio et ne perd jamais en popularité.

En 1951, il était d'ailleurs donné à plus de 35 000 garçons, dix ans plus tard, près de 10 000 nouveaux nés se le voyaient attribuer. Comme le rapporte l’Insee, même en 2019, il récoltait tous les suffrages avec près de 700 naissances.



Crédit : IStock

Jean : le prénom qui traverse les époques et tendances

Bien que sa popularité ait quelque peu chuté, elle n’en reste pas moins très élevée et surtout stagnante depuis le Moyen Âge. Ce prénom, il s’agit de : Jean, qui signifie “Dieu Pardonne” en hébreu. Selon nos confrères de chez Biba, en 2025, 780 000 Français se prénomment ainsi et ce prénom s’impose dans le top 200 des plus donnés, comme le rapporte l’Officiel des prénoms. Surprenant ? Pas vraiment !

Court, avec ses quatre lettres, doux et élégant, le prénom Jean a de quoi séduire, il faut bien l’admettre. D’ailleurs, selon le site Parents, spécialisé en parentalité, les garçons prénommés Jean, sont considérés comme “bons”, avec du caractère, mais “tendres”, également.



Crédit : IStock

Un prénom populaire

Doté d’une grande bonté, Jean possède également un charisme naturel, dont il abuse parfois. Son défaut ? Il est exigeant avec les autres : “mais en échange, il se montre d’une droiture sans faille", rappelle le média.

Considéré comme un prénom “courant” voire même, “très courant” en France, par l’Insee, il continue néanmoins de séduire par son charme intemporel. Si vous êtes donc à la recherche d’un nom qui traversera les époques et générations, ce dernier est sûrement celui qu’il vous faut.



Alors, allez-vous faire augmenter les statistiques ?