Quel prénom original choisir pour votre garçon qui vient de naître ? Loin de ce que l’on peut imaginer, choisir le prénom parfait pour son enfant peut être un véritable casse-tête. En effet, le prénom est un facteur important dans l’identité d’une personne. Il doit donc être beau et avoir du sens. À cet effet, nous vous avons préparé une liste des meilleurs prénoms que vous pouvez choisir pour votre petit garçon.



Léo :

Étymologiquement, Léo est un prénom qui vient du latin « leo » et qui signifie lion. Il est aussi le diminutif des prénoms Léon et Léonard. Attribué en France depuis le début du XIXesiècle, ce n’est que dans les années90 que ce prénom deviendra très populaire. En effet, en 1995, plus de 1700nouveaux ont été nommés Léo.



En termes de personnalité, Léo est une personne calme en apparence. Il est très actif et sait exactement ce qu’il veut. Grâce à sa capacité de persuasion, Léo peut être un excellent leader. Dynamique, courageux et volontaire, il est constamment à la recherche d’aventures et de nouveautés.



Il déborde d’énergie, de curiosité et de créativité. À la fois charmant et plein d’humour, on ne risque pas de s’ennuyer avec un Léo à ses côtés. Très passionné, Léo se donne toujours à fond lorsqu’il se lance dans un projet. Cependant, s’il ne se sent pas apprécié, il peut rapidement être déstabilisé. Il peut donc se replier sur lui-même ou adopter une attitude rebelle.



Sur le plan sentimental, Léo est très affectif vis-à-vis de ses proches. Il est un excellent partenaire pour une vie de couple mouvementée et épanouie. Les personnes qui portent le prénom de Léo sont également réputées pour être très intelligentes. D’ailleurs, il existe un grand nombre de célébrités qui portent ce prénom.



On peut citer le politicien socialiste Léo Lagrange, l’écrivain policier Léo Malet, le chanteur auteur-compositeur français Léo Ferré, l’acteur britannique Léo Genn, etc. Léo est donc un prénom parfait pour nommer votre garçon. Vous pouvez aussi choisir d’autresprénoms sur unprenom.fr qui seront aussi cools que celui de Léo.

Arthur :

Arthur vient du celtique « arzh » qui signifie « ours ». Il s’agit de la version française du prénom breton Arzhur. Historiquement, Arthur fait partie des premiers prénoms celtes qui ont réussi à s’imposer en France. Il faut dire que la notoriété du légendaire Roi Arthur a beaucoup contribué à l’expansion de ce prénom. En France comme en Angleterre, le prénom Arthur était une véritable tendance.



Cependant, sa cote va diminuer progressivement vers la fin du Moyen Âge. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’il refera surface pour intégrer le top 20 des prénoms les plus donnés en France durant l’année 2007. Loyauté et générosité sont les principales qualités qui caractérisent les personnes qui portent le prénom d’Arthur.



Ses proches peuvent compter sur lui à tout moment. En dépit de son amour envers ses proches, Arthur est loin d’être un casanier. Il aime partir en aventure pour réaliser de nouvelles découvertes. Pour lui, la vie est un vaste terrain de jeu dont il faut profiter. En plus d’être énergique et audacieux, Arthur est aussi très organisé.



Il fait également preuve d’un romantisme et croit surtout en l’existence d’un amour éternel. Bien qu’il soit prêt à partir à l’aventure à tout moment, il ne prend pas des risques irréfléchis. Toutefois, il adore relever des défis et se fixer des objectifs difficiles à atteindre. En dehors du Roi Arthur, il existe de nombreuses célébrités qui portent aussi ce prénom emblématique: le poète Arthur Rimbaud, l’écrivain Arthur Conan Doyle, le célèbre philosophe Arthur Schopenhauer…



Hugo:

Dérivé de Hugues, le prénom Hugo vient du germain « hug » qui veut dire intelligent. En France, plus précisément dans les années80, la cote de ce prénom était considérablement élevée. En 2000, il deviendra le quatrième prénom le plus avec environ 8000naissances enregistrées cette année-là. Dès lors, on compte chaque année une moyenne de 4000petits garçons prénommés Hugo par leurs parents.



Il faut dire que ce prénom est particulièrement beau et stylé. Les Hugo sont réputés pour avoir un tempérament de feu. Ce sont des passionnés qui s’impliquent totalement dans toutes leurs relations (familiale, amicale et sentimentale). Ils se donnent également à 100% dans leur vie professionnelle. Si vous nommez votre enfant Hugo, attendez-vous donc à ce qu’il soit un véritable passionné.



Très déterminé lorsqu’il a un objectif à atteindre, rien ne peut le stopper. À la fois idéaliste et enthousiaste, il possède la capacité de s’adapter aux situations nouvelles. Même s’il doit faire des concessions, il sait comment attirer la sympathie des autres. Par ailleurs, le prénom Hugo incarne la perspicacité et la réflexion. Enfant, Hugo est un apprenant studieux, gentil et respectueux.



Hugo est un prénom porté par de nombreuses personnalités célèbres comme le couturier Hugo Ferdinand Boss, le comédien Hugo Becker, l’ex-président de la République bolivarienne du Venezuela Hugo Chávez. Ce prénom est par conséquent un excellent choix pour nommer votre petit garçon.

Maël:

En 2022, on compte 3571nouveau-nés qui portent le prénom de Maël en France. Il s’agit donc d’un prénom très courant chez les garçons. Du celtique « mael », il se traduit comme « le maître » ou « le prince ». Maël est un vieux prénom breton qui a traversé les âges jusqu’à nos jours. À partir des années90, il devient de plus en plus populaire en France.



En 2009, près de 3000nouveau-nés ont été enregistrés avec ce prénom. Cela s’explique lorsqu’on observe les différentes facettes qui caractérisent Maël. De nature calme et sereine, Maël est d’un enthousiasme sans pareil. Cependant, il n’est pas du genre impulsif. Il prend toujours le temps de bien réfléchir afin de savoir ce qui l’intéresse réellement.



Il a confiance en lui et ne se laisse pas faire facilement. Toutefois, il a besoin de se sentir en sécurité, tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Les plus grandes célébrités qui portent ce prénom sont les rois d’Irlande Mael Seachnaill Ier et Mael SeachnaillII, le chanteur français Maël Felicianni, etc. En somme, chacun de ces prénoms possède une histoire et des caractéristiques qui leur sont propres. Quel que soit celui que vous choisirez, votre enfant en sera assurément heureux lorsqu’il grandira.