Chartres : une femme se retrouve coincée dans le ciment du chantier de la cathédrale

À Chartres, une piétonne a eu la mauvaise idée de traverser un chantier où le ciment était encore tout frais. Elle s’est retrouvée en bien mauvaise posture !

Ce mercredi 6 mars, une riveraine résidant à Chartres a longtemps regretté de s’être fiée à son intuition. Actuellement, la préfecture d’Eure-et-Loir entreprend des travaux d’aménagement de surface sur le pourtour de la cathédrale de Chartres. Un chantier en cours depuis le mois d’octobre, soit bientôt six mois.

Ainsi, le chantier n’est pas nouveau et les riverains se sont habitués à voir le pourtour de la cathédrale de Chartres en plein travaux. Cependant, à trop se familiariser avec le chantier, on risque de ne pas faire attention aux dangers inhérents.

Selon l’Echo Républicain, c’est l’erreur réalisée par une femme qui souhaitait traverser le chantier. À la mi-journée, elle s’est retrouvée en difficulté, coincée avec les jambes prises jusqu’au niveau des cuisses. Elle s’était empêtrée bêtement dans le ciment encore très frais du chantier, du côté du portail Nord de la cathédrale.

Crédit photo : iStock

Elle ne pensait pas que le ciment était aussi frais

Plusieurs personnes ont tenté de lui venir en aide, en vain ! Il a fallu qu’un ouvrier du chantier, qui était alors en pleine pause déjeuner dans un restaurant à proximité, intervienne pour la sortir de là.

Plus de peur que de mal pour la riveraine qui a dû s’enfoncer en paniquant, s’imaginant rester cimentée dans cette facheuse posture. Pourtant, ce n’est pas faute d’avertir les riverains puisque les ouvriers du chantier avaient signalé la présence de ciment frais, avec des barrières. Seulement voilà, la riveraine aurait indiqué qu’elle ne pensait pas que le ciment était aussi frais. Quoi qu'il en soit, on ne l'y reprendra plus.