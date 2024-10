Elle mange les cendres de son défunt mari après avoir découvert qu'il la trompait

Jessica Waite, une autrice canadienne, a appris l’adultère de son mari après son décès. Elle a décidé de se venger en accomplissant un acte qui a choqué la toile.

La vengeance est un plat qui se mange froid, et, parfois avec des ingrédients surprenants. Et ce n’est pas Jessica Waite, une mère de famille et autrice canadienne, qui oserait dire le contraire.

Cette femme a vécu avec un homme qui la trompait. Durant toutes ces années, elle ne s’est rendu compte de rien. Pire encore, elle a découvert la double vie de son mari Sean, peu de temps après son décès.

Sans réelle surprise, cette révélation choquante lui a brisé le cœur. Face à cette situation, Jessica a décidé de raconter sa terrible mésaventure dans un livre.

Dans cet ouvrage, un passage en particulier a attiré l’attention des lecteurs. Dessus, la veuve explique qu’elle a eu une réaction inattendue après avoir appris que l’homme de sa vie la trompait depuis de nombreuses années.

Crédit Photo : Instagram

Elle profane les restes de son époux après avoir découvert son infidélité

Comme elle le précise dans ses mémoires, la Canadienne a compris la trahison de son mari en ouvrant par inadvertance l’historique de l'iPad du défunt.

C’est dans ce contexte qu’elle a découvert que le père de ses enfants rencontrait régulièrement des escort-girls. Et comme si cela ne suffisait pas, l’homme louait aussi un appartement, dans lequel il a eu de nombreuses aventures extra-conjugales.

Crédit Photo : iStock

Sur le moment, Jessica ne pouvait se résoudre à accepter l'infidélité de son partenaire. Sous le coup de l’émotion, cette dernière a ouvert le sac contenant les cendres de son époux avant de les manger. Oui, vous avez bien lu. Elle est revenue sur cette anecdote dérangeante dans un live Instagram.

Cette confession a fait réagir les internautes. L’un d’eux a qualifié le geste de l’autrice de «dégoûtant». Une autre personne indique que Jessica aurait dû jeter les cendres dans les toilettes et tirer la chasse pour s’en débarrasser.

Crédit Photo : iStock

Depuis, la mère de famille a retrouvé l’amour dans les bras d’un nouveau partenaire.