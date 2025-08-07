Cette star d'OnlyFans attend un bébé avec sa compagne trans et déclenche une vague de haine sur internet

Une créatrice de contenus sur OnlyFans nommée Jessy Bunny a annoncé être enceinte de son premier enfant, en compagnie de sa copine transsexuelle Vienna.

Jessy Bunny s’apprête à devenir maman. C’est l’heureuse nouvelle qu’elle a annoncé lors d’un épisode de la série “Love Don’t Judge”. En compagnie de Vienna, sa petite-amie transsexuelle, elle n’a pas caché son bonheur d’être enceinte, confiant réaliser un rêve avec cette grossesse.

Ce couple n’a pas manqué de susciter les interrogations sur les réseaux sociaux, notamment à cause de leur apparence physique. Jessy Bunny est une créatrice de contenus plutôt populaire sur OnlyFans. Il y a quelques années, elle avait notamment fait parler d’elle pour ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique. De son côté, Vienna avait fait parler d'elle à cause de ses multiples injections aux lèvres.

Crédit photo : Instagram / Jessy Bunny

Un corps devenu un obstacle pour trouver l’amour de sa vie

Jessy Bunny ne s’en cachait pas : son rêve est de ressembler à une bimbo. Pour cela, elle n’a pas hésité à débourser plus de 50 000 euros pour atteindre le physique de ses rêves. Malheureusement, son nouveau corps a constitué un obstacle de taille pour trouver l’homme de sa vie.

En effet, elle avait notamment déclaré que son énorme paire de seins rebutait la plupart des hommes. Complexée par ses seins, la créatrice de contenus pour adultes avait subi une augmentation mammaire. Résultat : elle possède désormais une poitrine XXL puisque cette dernière fait un... 75N.

Crédit photo : YouTube / Love Don't Judge

Malgré ses difficultés, Jessy Bunny n’a jamais regretté ses opérations de chirurgie esthétique car elle se sent très heureuse avec son nouveau corps. Et elle a fini par trouver l’amour en la personne de Vienna, une femme transsexuelle avec laquelle elle attend donc son premier enfant. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui n'hésitent pas à juger ces deux personnalités sur leur apparence :

"Le bébé va avoir du lait en silicone" "Est-ce qu'elle est enceinte des lèvres ?" "Je suis tellement désolé pour le bébé. C’est plus que triste. Quel que soit le chirurgien esthétique de ces deux-là, il devrait être arrêté" "Je me demande comment l’enfant se verra en grandissant. Avoir 2 parents fortement modifiés, cela affectera-t-il la façon dont ils se voient et leur estime de soi. Est-ce que ça les poussera vers la chirurgie plastique ou aura l’effet inverse ?"

Autant de questions qui n'auront de réponses que dans plusieurs années, lorsque l'enfant sera assez grand pour comprendre le parcours de ses deux parents.