Il demande sa compagne en mariage devant un volcan... et déclenche une éruption

Demande en mariage devant l'éruption du volcan Fuego

Les images de la demande en mariage ont été partagées par le couple sur les réseaux sociaux avant de devenir virales.

C’est un séjour dont le couple se souviendra pendant longtemps. En juin dernier, Justin et sa petite amie Morgan sont partis en vacances au Guatemala. Alors qu’ils effectuaient une escapade sur le volcan Acatenango, Justin a franchi le pas.

Dans une vidéo publiée le 5 juin et devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit le couple poser pour des photos. En arrière-plan se trouve le volcan Fuego, l’un des plus actifs au monde. C’est à ce moment que Justin a mis un genou à terre pour faire sa demande en mariage.

Juste après avoir posé la question « Veux-tu m’épouser ? », un spectacle surprenant s’est produit sur les flancs du volcan Fuego.

L’éruption volcanique, un signe spirituel

Le volcan est entré en éruption. Des flammes rouges et un nuage de cendre sont apparus au loin, ajoutant un cachet unique à la scène. Les deux amoureux ont alors assisté, avec les autres personnes présentes ce jour-là, au spectacle incroyable qui se déroulait sous leurs yeux.

Le 18 août dernier, Morgan a de nouveau publié la vidéo sur ses réseaux sociaux, en donnant plus de détail sur la situation :

« C'est le volcan Fuego qui est en éruption en arrière-plan. Nous avons eu beaucoup de chance, car l'éruption que vous voyez dans la vidéo était la première visible que nous ayons vue ce jour-là », écrit-elle en légende.

Éruption du volcan Fuego au GuatemalaCrédit photo :Bryan Jauch/ iStock

Cette éruption est d’autant plus symbolique puisque Morgan a révélé que dans la culture indigène guatémaltèque, le volcan Fuego forme un lien sacré avec le monde spirituel. Les éruptions sont perçues comme des manifestations puissantes du surnaturel.

La vidéo a charmé de nombreux internautes qui ont qualifié ce moment de « parfait ».

