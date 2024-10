48 ans après avoir postulé à une offre d'emploi, elle reçoit la plus improbable des réponses

En 1976, Tizi Hodson a postulé à une offre d’emploi pour être cascadeuse à moto. Cependant, elle n’a jamais eu de réponse avant d’ouvrir sa boîte aux lettres 48 ans plus tard.

Quand on postule à une offre d’emploi, on s’attend à être rapidement recontacté. Par la suite, nous sommes généralement invités à passer un entretien d'embauche pour répondre aux questions des examinateurs.

Mais il arrive dans certains cas que les recruteurs ne recontactent jamais les personnes qui ont candidaté, et ce pour de multiples raisons. C’est ce qu’a vécu Tizi Hodson, une femme originaire du Royaume-Uni. Cependant, la raison pour laquelle elle n’a jamais reçu de réponse est pour le moins surprenante.

Crédit photo : BBC

En janvier 1976, Tizi Hodson a postulé à une offre d’emploi pour être cascadeuse à moto, mais elle n’a jamais reçu de réponse. Ce n'est que 48 ans plus tard, quand elle a ouvert sa boîte aux lettres, qu'elle a compris pourquoi. Tizi a reçu sa propre lettre de candidature, qui n’avait jamais été expédiée. La raison ? En haut de la lettre, une note manuscrite indique : “Livraison tardive par le bureau de poste de Staines. Trouvé derrière un tiroir. Seulement environ 50 ans de retard”. Pendant tout ce temps, sa candidature est donc restée cachée dans ce bureau de poste, sans jamais être envoyée.

“Cela signifie tellement pour moi de récupérer ce courrier tout ce temps plus tard. Je me souviens très clairement d’être assise dans mon appartement à Londres en train de taper la lettre. Chaque jour, je cherchais un emploi mais il n’y avait rien qui me plaisait. J’étais tellement déçue parce que je voulais vraiment être cascadeuse sur une moto. J’ai fait très attention à ne pas laisser savoir aux personnes qui avaient diffusé l’annonce que j’étais une femme. Sinon, je pense que je n’aurais eu aucune chance d’obtenir une suite favorable. Je leur ai même bêtement dit que le nombre d’os que je pourrais briser ne me dérangerait pas, car j’y étais habituée”, a confié Tizi Hodson à la BBC.

Une vie plein remplie

Heureusement, Tizi n’a pas attendu la réponse à cette offre d’emploi pour vivre pleinement sa vie et faire le plein de sensations fortes. Après avoir déménagé en Afrique, elle a travaillé comme dresseuse de serpents et de chevaux. Pilote d’un biplace, elle a voyagé partout dans le monde, a fait de la voltige aérienne et est devenue instrutrice de vol.

Crédit photo : BBC

Aujourd’hui, une question se pose : qui a renvoyé la lettre et comment cette personne a-t-elle retrouvé Tizi ? Un mystère que la principale concernée ne parvient pas à résoudre.

“Comment m’ont-ils retrouvée alors que j’ai déménagé une cinquantaine de fois, et même changé de pays quatre ou cinq fois ?” se demande-t-elle auprès du Parisien.

Quoi qu’il en soit, Tizi n’a aucun regret et est pleinement heureuse de la vie qu’elle a vécue.

“Si je pouvais parler à ma jeune moi, je lui dirais d’aller faire tout ce que j’ai fait. J’ai vécu des moments merveilleux dans la vie, même si je me suis cassée quelques os”, a-t-elle avoué.

Tizi n'est pas la seule à avoir vécu ce genre d'histoire. En Italie, une femme a postulé pour l'emploi de ses rêves dans une école en 1985. Cependant, elle n'a reçu la réponse positive à sa candidature que 37 ans plus tard. Un délai moins long que celui de Tizi qui lui a permis de réaliser son rêve.