Elle rend hommage à sa grand-mère en reportant sa robe de mariée 60 ans plus tard

Depuis toujours, la robe de mariée est un symbole fort de la vie d’une femme. Et justement, pour sa rendre hommage à sa grand-mère, une mariée lui a fait une belle surprise en portant sa robe de 1962 le jour de son mariage.

Crédit : Kourtney J Photo

À voir aussi

La photographe de mariage Kourtney J Photo a saisi ce moment touchant lorsque la grand-mère de la mariée a découvert sa petite-fille dans son ancienne robe de mariée. Il s'agit d'un premier regard très spécial, et cela ne fait aucun doute que celle-ci est vraiment très touché par une telle attention.

Quant à la robe en elle-même, compte tenu de son état général et de son style particulièrement actuel, il est difficile de croire qu’elle date réellement de 1962. « Pour être honnête, c'est la robe de mariage de mes rêves. Simple, classe, en dentelle et élégante » a écrit Kourtney dans un post devenu viral sur Facebook. Et cerise sur la gâteau, la grand-mère était loin de se douter que la mariée porterait son ancienne robe.

Crédit : Kourtney J Photo

Crédit : Kourtney J Photo

Garder sa robe de mariée

En effet, sur les photos du shooting, on peut aisément se rendre compte qu’elle est très émue de voir sa petite-fille dans cette robe hautement symbolique pour la famille. Si certaines avaient prévu de se débarrasser de leur robe de mariée après le jour J, l’histoire que nous partageons aujourd’hui à travers cet article les fera peut-être changer d’avis. Qui sait ? Leur descendance aura peut-être un jour envie de la porter ?

Crédit : Kourtney J Photo

En tout cas, une chose est sûre : le symbole est très beau !