Un garçon a crée une robe de bal tout seul car ses parents ne pouvaient pas en offrir une à leur fille

Un jeune homme est parvenu à créer seul une splendide robe pour sa sœur afin qu’elle puisse se rendre au bal de promotion de fin d’année.

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Parfois, certaines personnes se découvrent un talent inné pour une activité. Pour le jeune Maverick Francisco Oyao, il s'agissait de talents de couturier qu’il ne soupçonnait pas.

Sa sœur rêvait d’aller au bal de promo de fin d’année de son établissement. Et comme pour tout bal de promo, la robe de bal est de rigueur. Sauf que les parents de Maverick n’ont pas les moyens d'offrir une robe digne de ce nom à leur fille. Cette dernière, très triste, pensait devoir définitivement tirer un trait sur cet événement qu’elle attendait avec impatience.

Maverick ne supportait pas de voir sa sœur triste. Il a alors décidé de prendre les choses en main et de confectionner lui-même une robe pour sa sœur avec des matériaux qu’il trouverait dans des échoppes. Sur Facebook, le jeune homme a raconté au quotidien l’évolution de son défi. Ce dernier est rapidement devenu populaire sur le réseau social.

Une robe fait mains réalisée seul

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Au départ, Maverick a failli tout laisser tomber. Malgré leur prix inférieur aux grandes surfaces, les matériaux dont il avait besoin pour la robe étaient encore trop élevés pour lui sur les marchés. Il s’est finalement résolu à tenter le tout pour le tout.

C’est alors qu’il s’est mis à regarder sur Youtube et Google des robes de bal pour trouver un modèle, une inspiration. Maverick est tombé sur une robe de Michael Cinco de la collection printemps / été dont il a décidé de s’inspirer. Il a débuté par un croquis, impressionnant pour un novice en la matière, avant de se procurer les tissus nécessaires.

Crédit : Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Sur Facebook, le jeune couturier en herbe n’a pas manqué de relater son expérience point par point : « C'était mon premier jour. J'étais nerveux et je ne savais pas par où commencer. J'ai découpé 9 morceaux de tissu bleu, je les ai décorés d'un ruban de satin et je les ai cousus ensemble pour en faire une jupe ».

« Comme il n'y avait pas de place à l'intérieur de la maison, nous avons essayé la jupe à l'extérieur. 50% du travail a été fait - la robe de ma sœur était presque terminée ». « J'ai utilisé des motifs de fleurs sur la jupe ».

Plus Maverick persévérait, plus la robe prenait forme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme y met beaucoup d’amour et de soin pour un résultat impressionnant. « J'ai peint un corsage bleu ombragé pour s'adapter à la palette de couleurs de la partie inférieure de la robe. Je rentrais de l'école et je travaillais dessus. Parfois, je devenais extrêmement fatigué, mais en imaginant le résultat, j'ai eu l'énergie de continuer le travail acharné. Et enfin - un jour que je n'oublierai jamais ! J'ai même pleuré de joie car toutes ces nuits blanches ont payé ».

Lors du jour J, Maverick n’a pas manqué d'accompagner sa sœur avec qui il a posé en photo pour montrer à ses abonnés le résultat final : « Et me voici avec ma sœur. Je ne m'attendais pas à le finir à temps. J'ai même douté de pouvoir le faire ou non car le concept était différent de ce que je faisais déjà. Je suis heureux de voir ma sœur heureuse ». Maverick a reçu d’innombrables messages d’encouragement et de soutien qui lui ont fait plaisir.

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook

Crédit : de Maverick Francisco Oyao/ Facebook