Tom Hanks s’est invité sur la photo d’une femme qui se rendait à son mariage et c'est absolument génial.

Grace Gwaltney n’est pas près d’oublier la journée du 19 mars 2022 !

À voir aussi

Ce jour-là, cette jeune américaine s’est en effet mariée à l’homme de sa vie mais elle a eu de plus la surprise immense de croiser par hasard Tom Hanks, alors qu’elle se rendait à la cérémonie du mariage.

Accompagnée de ses demoiselles d’honneur, la future mariée se trouvait ainsi sur le perron de son hôtel de Pittsburgh lorsqu’elle a croisé l’acteur de 65 ans, qui logeait dans le même établissement pour les besoins du tournage du film « A Man Called Otto ».

Crédit photo : Rachel Rowland

Tom Hanks surprend par hasard une future mariée et prend une photo en sa compagnie

Alors que toute la petite troupe s’apprêtait à entrer dans la limousine qui l’attendait, Tom Hanks est venu à la rencontre de Gwaltney en toute décontraction, en demandant sobrement s’il pouvait prendre une photo avec la mariée.

Crédit photo :Rachel Rowland

Rachel Rowland, photographe professionnelle embauchée par le mariage, a immortalisé cette improbable et inattendu rencontre.

« Nous nous sommes mis à crier et étions plutôt sous le choc », a ainsi raconté cette dernière à un média local.

Rita, la femme de Tom Hanks, était également présente et s’est jointe volontiers à ce shooting improvisé, pour le plus grand bonheur de Gwaltney qui n’en croyait pas ses yeux.

Crédit photo : Rachel Rowland

Après quelques clichés, Tom et Rita se sont éclipsés non sans avoir souhaité « bonne chance » à la future mariée, laquelle a pris la route pour vivre le plus jour de sa vie qui venait déjà de commencer sous les meilleurs auspices.

Pour al petite histoire, il faut savoir que Tom Hanks est coutumier du fait. Ainsi, en 2016, l’inoubliable interprète de Forrest Gump avait surpris un couple de mariés dans Central Park à New York, s’invitant sur leurs photos de mariage.