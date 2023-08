Un fan de Pokémon utilise une Master Ball pour demander sa compagne en mariage et fait fondre le coeur des internautes

Sur Reddit, un internaute a dévoilé la demande en mariage qu’il a mise en place pour demander à sa petite-amie de l’épouser. Et il faut le dire : ce fan de Pokemon a redoublé de créativité.

Une demande en mariage est un moment unique qui reste gravé dans les mémoires. Pour demander leur moitié en mariage, de nombreuses personnes redoublent de créativité. C’est le cas d’un fan de Pokemon qui a récemment utilisé les grands moyens pour demander à sa petite-amie de l’épouser.

L’histoire a été publiée sur Reddit par un utilisateur du nom de Onebeardo. Sur les images publiées par l’internaute, on peut voir que le jeune homme a fabriqué une carte Pokemon personnalisée. Les dessins sur la carte correspondent totalement à l’univers et aux graphismes de Pokemon. On peut voir des petits personnages : une femme en robe de mariée aux côtés d’un homme en costume, devant une mairie. Le couple est également accompagné de deux Pokemon, Pikachu et Evoli. En légende de la carte, on peut lire : “Veux-tu m’épouser ? Si tu dis oui, alors tu gagneras un joueur 2 pour toujours.”

En plus de cela, la carte était accompagnée d’une Master Ball contenant la bague de fiançailles sertie de diamants.

Les internautes sont sous le charme

Devant cette demande originale, la petite-amie de l’utilisateur a accepté de l’épouser. Cette demande en mariage unique a ravi les internautes, qui ont salué la créativité du jeune homme. Sous la publication, on pouvait lire les commentaires suivants : “Si on me demandait en mariage comme ça, je dirais oui aussi. Félicitations, j’espère que vous resterez heureux ensemble pendant de nombreuses années” ; “Si un parfait inconnu me demandait en mariage comme ça, je dirais oui !” ou encore “Vous avez débloqué le succès “Maître de l’amour”, félicitations !”

D’autres internautes ont souligné le fait que le jeune homme n’a pas choisi n’importe quelle Ball pour faire sa demande en mariage : une Master Ball, la seule qui permet de capturer les Pokemon avec 100% de chances de réussite. Les commentaires ont été unanimes : “La Master Ball est absolument géniale : vous n’êtes censé en avoir qu’une seule et elle a un taux de capture de 100%. Génial !” ; “Elle ne pouvait pas dire non, la Master Ball a un taux de mariage de 100%” ; “D’un côté, utiliser la Master Ball signifie qu’elle ne peut pas dire non mais d’un autre côté, vous n’avez qu’une seule Master Ball et vous choisissez de l’utiliser sur elle, ce qui est assez romantique.”